Klettgau Dank an Vorstand: Letztes Treffen nach Auflösung des Elisabethenvereins Erzingen

Grießen (rim) Der Elisabethenverein Erzingen hat sich zum Jahresende 2017 aufgelöst. Der Verein war seit 1979, also fast 40 Jahre, auch Förderverein der Sozialstation Klettgau-Rheintal. In dieser Funktion hat er der Sozialstation und allen Patienten und Gästen viel Gutes getan. Bei vielerlei Anlässen halfen und unterstützen der Elisabethenverein Erzingen die Sozialstation. Immer wieder fand sie Unterstützung durch Einrichtungsspenden. Zuletzt hat der Elisabethenverein der Sozialstation fünf neue Euhrsessel zukommen lassen.

Christoph Siebler, Geschäftsführer der Sozialstation Klettgau-Rheintal, hat zum Abschluss der jahrzehntelangen guten Zusammenarbeit den Vorstand des Elisabethenverein in die Tagespflegestäte in Grießen bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Er begrüßte zu Beginn des Nachmittags den Vorstand und sagte nochmals vielen Dank für die in den fast 40 Jahren für die Sozialstation erbrachten Leistungen. Auch Pfarrer Thomas Mitzkus war eingeladen, der bei Kaffee und Kuchen in munterem Gespräch, zusammen mit den Gästen der Tagespflege manch schöne Erinnerungen ausgetauscht und auch an das gute Miteinander erinnert wurde.