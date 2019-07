von Eva Baumgartner

Ein groß angelegtes Jubiläumsfest feierte die DLRG Klettgau im Erzinger Schwimmbad. Ein halbes Jahrhundert Vereinsbestehen war am Samstag zu feiern. Zuerst bei einem Festakt mit geladenen Gästen und schließlich bis in die Sommernacht hinein mit der Klettgauer Bevölkerung mit viel Musik, bei Speis und Trank, und der Möglichkeit, bis in die späte Dunkelheit hinein ins erfrischende Nass zu springen.

Große Meilensteine der Vereinsgeschichte

Vorsitzende Astrid Kern eröffnete mit einem Sektempfang für die Gäste, darunter die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller und Bürgermeister Ozan Topcuogullari, viele andere Vereine und DLRG-Ortsgruppen das Jubiläumsfest und ließ in ihrer Rede noch einmal die großen Meilensteine der Vereinsgeschichte seit der Gründung im Juni 1969 Revue passieren.

Die Band „Soundstoff“ unterhielt mit tollem Bigband-Sound die vielen Festbesucher.

Zum Wohl für die Sicherheit aller

Bürgermeister Ozan Topcuogullari würdigte die großen Verdienste des Vereins zum Wohl und für die Sicherheit der Allgemeinheit. „Es ist beruhigend, zu wissen, dass durch die DLRG Klettgau ein großes Maß an Sicherheit in der Gemeinde gewährleistet ist.“

Ältere Semester hatten ihre helle Freude auf der Schwimmbadrutsche.

Eine gewaltige ehrenamtliche Leistung

Großen Raum nahm die Ehrung eines ganz besonderen und bedeutenden Mannes der DLRG ein: Siegfried Flogaus, ein Vereinsmitglied der ersten Stunde, wurde für seine gewaltige ehrenamtliche Leistung die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen. In seiner Laudatio blickte der Bürgermeister zurück auf die unglaublich vielen Verdienste dieses DLRG-Urgesteins. „Er hat seit jeher alle Geschicke des Vereins an vorderster Front oder auch im Hintergrund über all die Jahrzehnte geleitet. Er legte den Grundstein für den heutigen Ausbildungsstandard.“ Dies nicht nur innerhalb der Klettgauer DLRG sondern auch auf Bezirksebene.

Unzählige Posten im Vorstand

Hier wie dort hatte er unzählige Posten in der Vorstandschaft inne. Viele Verdienstabzeichen wurden ihm verliehen, in Silber, in Gold und im Jahr 2009 sogar das Verdienstabzeichen in Brillant, seit dem Jahr 2018 ist er zudem Ehrenvorsitzender im DLRG Bezirk Hochrhein.

Verein mit gesellschaftspolitischer Bedeutung

Auch die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller konnte angesichts der „großartigen Leistung“ der DLRG und der „grandiosen ehrenamtlichen Verdienste“ des Geehrten, nur großes Lob und großen Dank zollen. Sie würdigte mit herzlichen Worten auch die enorme gesellschaftspolitische Bedeutung des Vereins, die vorbildliche Nachwuchsförderung, die Vermittlung von Werten wie soziales Verhalten, Gemeinsinn und Zusammengehörigkeitsgefühl und das im Land des Ehrenamts, in dem sich jeder Zweite ehrenamtlich engagiere. Nebst der finanziellen Förderung durch das Land brauche es jedoch bessere Rahmenbedingungen, will heißen weniger Bürokratie und eine größere Wertschätzung.

Startschuss mit einem dreifachen „Patsch-Nass“

Nach dem offiziellen Festakt und mit einem lauten dreifachen „Patsch-Nass“ fiel der Startschuss für das große DLRG- Jubiläumsfest im Freibad zur Musik der Band „Soundstoff“ aus dem Wutachtal und „Miss Müllers Mucke“. Und viele Festbesucher nutzten voller Freude die höchst seltene Gelegenheit, unter dem Sternenhimmel nach Herzenslust im Wasser zu plantschen, unter den wachsamen Augen der DLRG-Beckenwacht.