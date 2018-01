Klettgau Claudia Griesser gibt beim Männerchor in Weisweil den Ton an

Claudia Griesser gibt beim Männerchor in Weisweil den Ton an

Claudia Griesser dirigiert seit kurzem den Männerchor Weisweil. Als Christel Mülhaupt den Taktstock in Weisweil zur Seite legte, sprang sie kurzerhand ein. Die studierte Musikerin war als Organistin in Köln tätig und kam erst im vergangenen Sommer in den Klettgau zurück.

Der Männergesangverein Weisweil hat mit der neuen Dirigentin Claudia Griesser einen Glücksgriff getätigt. Die 52-Jährige ist in Grießen aufgewachsen und hat in Heidelberg Kirchenmusik studiert. Sie war in Köln und Celle als Organistin tätig und leitete dort auch Kirchen-, Kinder-, Jugend-, Gospel und Gemischte Chöre. Nach über 30 Jahren kam sie im vergangenen Sommer zurück in die alte Heimat, wo sie auch wieder als Organistin, Chorleiterin und Musiklehrerin tätig ist.

Zur gleichen Zeit legte Christel Mülhaupt aus persönlichen Gründen den Taktstock in Weisweil zur Seite und der Männergesangverein stand plötzlich ohne musikalische Leitung da. Als der Vereinsvorsitzende Markus Bollinger von der „Spätheimkehrerin“ erfuhr, machte er sich sofort auf den Weg zu ihr nach Kadelburg, und noch ehe Claudia Griesser ihre Umzugskartons ausgepackt hatte, war sie Dirigentin des Weisweiler Männerchors. „Ich bin zum Männerchor wie die Jungfrau zum Kind gekommen“, erinnerte sich Claudia Griesser, die sich nie hätte vorstellen können, einmal einen Männerchor zu dirigieren.

Es wurde allerdings noch kein Vertrag gemacht, da man sich erst einmal beschnuppern wollte. „Wir mussten doch zuerst feststellen, ob wir uns überhaupt gegenseitig riechen können“, bemerkte Claudia Griesser. Seit September probt sie nun mit "ihren" 26 Männern jeden Mittwoch von 20 bis 21.30 Uhr im Weisweiler Gemeindesaal, wo ein großes Plakat mit dem Vereinsmotto hängt: „Mut zur Veränderung, fit für die Zukunft“.

Die neue Chorleiterin will aber nicht alles umkrempeln. Sie will eine ausgewogene Mischung von moderner und traditioneller Gesangsliteratur, nachdem sich ihre Vorgängerin fast ausschließlich auf neues Liedgut konzentrierte. Claudia Griesser sagt ihren Sängern auch, was sie nicht mag. Beispielsweise, wenn Lieder von Udo Jürgens oder Reinhard May, die lediglich mit Klavier oder Gitarren begleitet werden, für Chöre arrangiert werden. „Einstimmigkeit ist keine Chorliteratur“, betont die neue Dirigentin, die sich in der Vergangenheit überwiegend mit geistlicher Musik und der weltliche Literatur beschäftigte. Sie will wieder die Originalliteratur für Männerchöre, von der es genügend gibt, auch ins Stammrepertoire des Männergesangvereins rücken. Der Männerchor hat in den letzten 15 Jahren fünf Chorleiter gehabt. „Der häufige Wechsel hat uns aber nicht geschadet, jeder Dirigent hat uns weiter gebracht“, betonte Markus Bollinger, der die positive und freundliche Art lobt, mit der sich Claudia Griesser im Verein und in der Öffentlichkeit präsentiert. Die Dirigentin bezeichnet ihren neuen Chor als „lernfähig und offen für neue Impulse“.

Vor jeder Probe macht sie 20 Minuten Stimmbildung und Übungen für das Zwerchfell und die Atmung. „Früher machten wir vielleicht zweimal im Jahr Stimmbildung“, bemerkte Albin Weißenberger. Die Chorleiterin will von ihren Sängern eine geläufige Stimme mit guter Textaussprache. Ihr Ziel ist es, dass einige Lieder auswendig gesungen werden. Und Claudia Griesser möchte auch Solisten aus ihren Reihen hervorbringen.

Der Männerchor, der noch nie ein eigenes Jahreskonzert aufführte, will am 14. Oktober in der Weisweiler Kirche Sankt Laurentius erstmals ein großes Kirchenkonzert geben. Wenn es Kirchenkonzert ein Erfolg wird, ist es vielleicht der Anfang einer neuen Tradition in dem 234 Einwohner zählenden Ort.