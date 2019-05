von Eva Baumgartner

Zum 25-jährigen Bestehen lädt der Chor „Just for Fun“ aus Erzingen im Mai zum großen Jubiläumskonzert in die Gemeindehalle ein. Für die intensiven Vorbereitungen wurde das Konzert ins Frühjahr verschoben und nicht, wie sonst, im Oktober veranstaltet. Von allem etwas und trotzdem viel mehr. Dem Publikum wird ein frisch-fröhliches Repertoire aktueller Hits, wie beispielsweise Max Giesingers „80 Millionen“, „Geboren um zu leben“ von Unheilig, sowie Rock- und Pop-Hits präsentiert.

Der Chor steht seit fünf Jahren unter der Leitung von Claudia Stockmann-Süß und wird unterstützt von Markus Florian (Piano), Elias Barabas (Gitarre) und Christoph Zimmermann (Schlagzeug). Der 2017 gegründete Kinderchor Funky-Fun Farbenklang wird mit poppigem Repertoire aufwarten und mit dem Chor „Hakuna matata“ und „Wir Kinder sind die Zukunft“ zum Besten geben.

Als zusätzlichen Höhepunkt bringt die Formation „Hansi in der Bücherei“ aus Wutöschingen ihre besondere Show auf die Bühne. Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr, und am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr, in der Gemeindehalle Erzingen statt. Hallenöffnung ist jeweils eine Stunde zuvor. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Postagentur Siebler in Erzingen und bei der Volksbank in Klettgau und in Wutöschingen, Restkarten an der Abendkasse. Eintritt für Erwachsene zehn Euro, für Kinder unter zehn Jahren fünf Euro. Infos im Internet (www.justforfun-chor.de).