von Eva Baumgartner

Das vergangene Jahr war in Klettgau ein turbulentes Jahr, in dem viel erledigt und wichtiges auf den Weg gebracht wurde. Alljährlich ist der Bürgerempfang in der Gemeindehalle Rechberg, auf Einladung des Bürgermeisters Ozan Topcuogullari, äußerst gut besucht. Die Jahresbilanz des Rathauschefs für das Jahr 2019 war mehr als beachtlich, wichtige lang ersehnte kommunale Projekte und Ziele sind endlich in greifbare Nähe gerückt.

Allen voran gelang es, die Klettgauer weiterführende Schule zu retten, die Umwandlung zur Realschule sowie der Beginn des Erweiterungsbaues und die Kernsanierung des alten Schulgebäudes, diese „Klettgauer Kuh“ ist vom Eis. Die Baugenehmigung des Landratsamtes wird in naher Zukunft erwartet. Zum einst brenzligen Thema Breitbandausbau informierte der Bürgermeister: „Die Förderanträge für den Ausbau des Glasfasernetzes in den Ortsteilen Erzingen, Rechberg, Weisweil, Bühl sind eingereicht, der Bescheid ist noch abzuwarten.“ Dann erst könnten die Ausschreibungen beginnen.

In den Gewerbegebieten Grießen und Erzingen ist der Ausbau bereits viel weiter gediehen. „Die Betriebe können bald auf das schnelle Internet zugreifen“, führte Ozan Topcuogullari aus.

In seinem Rückblick legte er zahlreiche erledigte Aufgaben auf den Tisch, wie etwa die Instandhaltung und Aufrüstung von Gemeindeeinrichtungen. Zu nennen sind hier der Kindergarten in Riedern, die Grundschule in Grießen sowie die dortige Gemeindehalle, die aus Brandschutzgründen für Veranstaltungen gesperrt war und innerhalb kürzester Zeit brandschutztechnisch nachgerüstet wurde.

Aber auch den neuen Radweg zwischen Erzingen und Rechberg oder die großen Kanalsanierungen in den Ortsteilen Geißlingen und Grießen, die noch im Gange sind, führte der Bürgermeister an. Ein großes Projekt wie der Neubau der Gemeindehalle in Geißlingen ist in Vorbereitung. Auch der Bau eines Verkehrsübungsplatzes für Grundschüler wertete er positiv, ebenso der Ende 2019 eröffnete Recyclinghof in Grießen. Die ausführliche, beachtliche Jahresbilanz führte im Detail zahlreiche erledigte Posten auf – für die Bürger gab es eine Fülle von Informationen.

Letztlich fand Bürgermeister Ozan Topcuogullari herzliche Dankesworte für all seine Mitarbeiter: „Wir ziehen alle an einem Strang, vielen Dank für das tolle Arbeitsklima.“ Zu guter Letzt gab es eine kleine Überraschung, als die Dorfmusik Rechberg „Happy Birthday“ anstimmte, denn Bürgermeister Topcuogullari feiert just an diesem Sonntag seinen 39. Geburtstag. Rathausmitarbeiter überreichten schließlich noch eine Geburtstagstorte.