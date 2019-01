von Eva Baumgartner

Frau Wiese, seit 50 Jahren spielen Sie Theater. Wie kamen Sie dazu? Was bedeutet für Sie das Theaterspielen?

Ich spiele sehr gerne Theater und so ist im Laufe der Zeit aus einem Hobby Leidenschaft geworden. Als in Rechberg für eine Rolle eine jüngere Frau, ich war damals zarte 18 Jahre alt, gesucht wurde, sprach mich meine Tante Luzia an, die bereits Theater spielte. Und schon war ich dabei und bin seitdem dabei geblieben. Theaterspielen bedeutet für mich, mal aus der eigenen Haut zu schlüpfen, ganz andere Charaktere zu spielen.

Haben Sie eine Schauspielausbildung gemacht oder sind Sie ein Naturtalent?

Eine Ausbildung habe ich nicht gemacht, ich habe über die Jahrzehnte viel gelernt und mich laufend weiter entwickelt.

Bei zahlreichen Lustspielen haben Sie mitgewirkt, das Laienschauspiel auf hiesigen Theaterbühnen erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, wie erklären Sie sich das?

Unser Theater in Rechberg ist wirklich sehr beliebt, deshalb werden unsere Stücke inzwischen vier Mal jeweils vor vollem Haus aufgeführt. Es ist natürlich wichtig, dass das Stück kurzweilig und unterhaltsam ist. Die Rollen müssen gut besetzt sein, bei den Schauspielern muss der Text stimmen. Dafür proben wird enorm viel. Über all die Jahre haben wir uns einen guten Ruf erarbeitet, was uns natürlich sehr freut.

Die aufgeführten Stücke sind alle in Mundart, hierzulande im breitesten Alemannisch....

Alemannisch ist unsere Muttersprache. Wenn es zur Rolle passt, wird diese vorzugsweise im Dialekt gespielt, weil dies natürlicher rüber kommt als ein „gekünsteltes“ Hochdeutsch.

Was macht für Sie ein gutes Theaterstück aus? Was ist für Sie ein guter Schauspieler?

Ein gutes Theaterstück lebt nicht nur von guten Rollen, sondern sollte allen Spielern ermöglichen, ob dankbare oder undankbare Rolle, diese auch auszuleben. Dieses Hineinversetzen in eine Figur und sie glaubwürdig darzustellen, zeichnet einen guten Schauspieler aus. Unsere Stücke sollen das Publikum unterhalten und ganz wichtig auch zum Lachen bringen, sodass der Alltag an diesem Abend mal kurz zur Seite gelegt werden kann.

Sie führen auch Regie, das heißt Sie leiten die Schauspieltruppe an.

Zu einer guten Regie gehört für mich in erster Linie, dass die Stimmung in der Truppe stimmt. Es soll ja allen Freude bereiten. Ich greife eigentlich nur ein, wenn ich es für nötig finde und gebe Tipps oder Ratschläge. Aber ich bin auch offen für gute Ideen und Anregungen von Mitspielern, die fallen bei mir ebenso auf fruchtbaren Boden.

Haben Sie eine feste Schauspieltruppe? Sogar Ihre Töchter und einen Enkel konnten Sie für das Theater begeistern, das ist ja fast schon ein Familienbetrieb.

Die Schauspieltruppe ändert sich immer mal wieder. Eine gute Ersatzbank erlaubt es uns, jährlich auszuwechseln, altgediente Spieler stehen bereit und neue kommen hinzu. Meine drei Töchter haben schon alle gespielt, beziehungsweise spielen immer noch. Auch mein Enkel Nils ist inzwischen dabei. Familienbetrieb wäre allerdings übertrieben, auch wenn unsere gesamte Truppe inzwischen wie eine Familie ist.

Seit 15 Jahren schreiben Sie gemeinsam mit Patrick Siebler Komödien. Wie kam das zustande?

Es war immer recht schwierig, das geeignete Stück für uns zu finden. Ich habe manchmal bis zu 50 Stücke gelesen, bis ich etwas für uns Adäquates gefunden habe. Auch hatte wir von diesen ewigen Bauernschwänken die Nase voll. Nach einer Probe habe ich mich über diese Problematik mal mit Patrick Siebler unterhalten. Spontan waren wir uns einig, uns selbst als Autoren zu versuchen, denn Ideen hierfür hatten wir bereits genug.

Würden Sie von sich sagen, dass Sie ein extrem fantasievoller Mensch sind, dem die Ideen für gute Geschichten zufliegen? Oder wie entwickeln Sie Ihre gemeinsamen Stücke?

In der Regel suchen wir uns gemeinsam ein bestimmtes Thema aus, aus welchem wir eine Story entwickeln, entsprechende Charaktere hinzufügen und auch einen Ort festlegen. Wir treffen uns dann regelmäßig, um die Handlung des Stückes mit Sprechtexten zu füllen. Nach etwa vier Monaten steht in der Regel der Text für das Stück. Unser allererstes Stück erschien unter dem Pseudonym B. Riwipasi, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben unserer Namen. Wir wollten unerkannt bleiben, falls dieses Stück „in die Hose gegangen wäre“.

Sie haben sogar Verlage für Ihre Stücke gefunden, sie werden andernorts aufgeführt. Das ist doch ein großer persönlicher Erfolg?

Da ich bei den Theaterverlagen als Regisseurin bereits bekannt war, war es nicht schwierig, einen Verlag zu finden. Wir haben unsere Stücke zwischenzeitlich bei drei Verlagen untergebracht. Unsere Stücke sind in schriftdeutsch verfasst und werden im gesamten deutschsprachigen Raum gespielt. Ein Stück wurde sogar komplett übersetzt und erscheint auf „Plattdütsch“.

Haben Sie in den 50 Jahren auf der Bühne schon einmal einen Reinfall erlebt? Im allerschlimmsten Fall hagelt es Pfiffe. Kam das schon mal vor?

Nein, einen so schlimmen Reinfall habe ich noch nie erlebt. Dass es mal einen Hänger gibt, kann schon vorkommen. Wenn dies im Rahmen bleibt, wird dies auch vom Publikum verziehen.

Gibt es Aufführungen, die Ihnen in besonderer Erinnerungen sind?

Eigentlich sind bei mir alle Aufführungen in guter Erinnerung. Es gab schon ein paar Theateraufführungen, an die ich mich besonders erinnere. Beispielsweise hatte ich einmal die Rolle der im Bett liegenden Großmutter, dabei bin ich auf der Bühne prompt eingeschlafen, meine Kollegen hatte ihre liebe Mühe, mich, vom Publikum unbemerkt, wach zu kriegen. Ein anderes Mal verzettelten sich die Souffleusen fürchterlich, was ein bisschen für Chaos sorgte. Aber rückblickend muss ich sagen, ist es für mich in diesen 50 Jahren das Schönste so viele Freunde gefunden zu haben.