Klettgau Breitband bewegt Bürger im Klettgau

Der Gemeinderat Klettgau hat ein Betreibermodell beschlossen, bei dem der Breitbandausbau in Eigenregie erfolgen soll – momentan werden 80 Prozent der Kosten bezuschusst. Die Badenova sieht allerdings eine flächendeckende Realisierung bis 2020 als "sportlich" an.

Dass vieles betreffend Internetverbindung im Argen ist, davon können viele Klettgauer ein Lied singen. Besonders in Weisweil, in Teilen von Rechberg und in Teilen Erzingen können Internetnutzer von einer zuverlässigen, leistungsstarken Internetverbindung nur träumen. Deshalb war die Gemeinderatsitzung in der Gemeindehalle Rechberg anberaumt, der Andrang der Bürger war erwartungsgemäß enorm, zahlreiche Zuhörer mussten die zweieinhalb Stunden dauernde Sitzung im Stehen verfolgen.

Doch es hat sich gelohnt, denn der einstimmige Beschluss für das Betreibermodell, in dem die Gemeinde das Glasfasernetz in Eigenregie ausbaut und dann an einen Betreiber verpachtet, ist endlich gefallen. Vorerst kann die Gemeinde nur die vier Ortsteile Erzingen, Rechberg, Weisweil und Bühl mit Glasfaser aufrüsten. In Geißlingen, Grießen und Riedern hat der Betreiber, die Telekom, noch zwei Jahre Zeit ihr Internet-Vectoring aufzurüsten. Erst dann, wenn dieser Betreiber bis dahin nichts unternimmt, kann die Kommune laut Gesetzeslage dort eine leistungsstarke Glasfaserverbindung installieren.

Vor der Beschlussfassung fand eine große Informationsrunde mit Vertretern des Zweckverbandes Breitband des Landkreises und den mit dem Masterplan beauftragten Spezialisten der Badenova und Geo Data statt.

Der Hohentengener Bürgermeister Martin Benz, der in der glücklichen Lage ist, dass auf seinem Gemeindegebiet eine hundertprozentige Datenstraße vorhanden ist, da im Eigenbetrieb der Gemeinde, brachte es auf den Punkt: "Es stellt sich nicht die Frage, ob wir ein Glasfaserfasernetz brauchen, sondern wann kommt es endlich!"

Mit Vollgas wird derzeit am Backbone-Ring, an dem die Gemeinden ihr kommunales Netz anschließen, im Landkreis gearbeitet. Eine interaktive Karte auf der Landkreis-Website informiert über den aktuellen Stand der Bauarbeiten. In der Fragerunde der Bürger hagelte es denn Klagen von Bürgern, und immer wieder kam die Frage, wann werden wir endlich ein leistungsstarkes Datennetz bekommen? Schließlich erbarmte sich der Podiumsteilnehmer der Badenova: "Das Glasfasernetz bis 2020 in ganz Klettgau zu realisieren, das ist sehr sportlich gedacht."

Zu den Kosten des kommunalen Ausbaus vorerst nur in den vier Ortsteilen war zu erfahren, dass sie mit rund 13 Millionen Euro kalkuliert werden, Bund und Land schießen 8,8 Millionen Euro zu, mit zwei Millionen Pachteinnahmen wird gerechnet, so ergeben sich Kosten von 2,2 Millionen Euro für die Gemeindekasse.

Abschließend versicherte Bürgermeister Ozan Topcuogullari: "Wir werden mit Hochdruck unsere Sache vorantreiben." Dabei sei unbedingt Eiltempo angesagt, denn die Zuschüsse von Bund und Land, die derzeit rund 80 Prozent der Kosten decken, könnten sich jederzeit zu Ungunsten der Gemeinden ändern.