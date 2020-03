von sk

„Ich freue mich sehr, dass die Gemeinde Klettgau für die Breitband-Erschließung Fördermittel des Bundes in Höhe von 8,65 Millionen Euro erhält“, erklärt die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter . Insgesamt investiert die Gemeinde 17, 3 Millionen in den Breitband-Ausbau. Die Bundesregierung unterstützt die Bereitstellung leistungsfähiger Breitbandnetze in den Regionen, in denen ein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau bisher noch nicht gelungen ist. „Auch der ländliche Raum hat ein Recht auf einen guten Zugang zu schnellem Internet. Mit dieser Summe leistet der Bund ganz konkret einen Beitrag dazu, dass unsere Heimatregion nicht abgehängt wird“, so Rita Schwarzelühr-Sutter.