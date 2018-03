Klettgau Bewegtes Jahr für Musikverein Geißlingen

Der Musikverein Geißlingen blickt auf viele Veranstaltungen zurück. Bürgermeister Ozan Topcuogullari bescheinigt den Musikern eine hervorragende Arbeit

Geißlingen (eba) Ohne den Musikverein geht in diesem Dorf nichts, an Fasnacht schon gar nicht. In jüngster und allerbester Erinnerung war noch die Fasnacht mit der Guggennacht, bei der die Geißlinger Guggenmusik ihr 30-jähriges Bestehen feierte und ein beachtliches närrisches Fest im Dorf ausrichtete. Deshalb gab es dafür vom Vorsitzenden Norbert Schmid in der Hauptversammlung ein großes Lob für die beteiligten Mitglieder.

Der Bericht der Protokollführerin Alexandra Mülhaupt machte mehr als deutlich, dass ein bewegtes Vereinsjahr hinter dem Musikverein liegt, so dass der Eindruck entstand: "Kein Fest ohne den MV Geißlingen". Dorfinterne Termine wie Frühlingsfest, Dorfolympiade, Jass-Turnier, außerorts Termine wie Mostfest in Mauchen, Dämmerschoppen in Schleitheim, die Sommerfeste in Rechberg und Amrigschwand, Bezirksmusikfest in Lottstetten und anderes mehr.

Einer der Höhepunkte ist das jährliche Jahreskonzert in der Vorweihnachtszeit. Dazu erklärte Dirigent Erich Stamm: "Es waren schwere Nummern dabei, auf diesem Niveau müssen wir weitermachen."

Musikalisch sei im vergangenen Jahr viel gegangen, insgesamt gehe es aufwärts. Die oberste Maxime müsse der Spaß an der Sache sein, und "ihr seid eine Supertruppe" attestierte der Dirigent seinen Musikern.

In finanzieller Hinsicht wurde die Kasse schwer durch die Anschaffung der neuen Kostüme für die Guggenabteilung und den Kauf von Instrumenten gebeutelt, dennoch der Kassierer Daniel Grießer hat die Finanzen im Griff. Beim Probenbesuch gab es nur Gutes zu vermelden, gleich vier Mitglieder wurden für 99prozentigen Besuch der Proben und bei Auftritten mit einem Präsent geehrt. Auch der Bürgermeister Ozan Topcuogullari bescheinigte den Musikern eine hervorragende Arbeit.