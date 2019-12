von Eva Baumgartner

Die historische Kulisse rund um den Kirchplatz in Grießen gab wieder einmal den idealen Rahmen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt des Gewerbevereines Klettgau, zum dem sich wieder zahlreiche Gäste aus der näheren Umgebung aufmachten.

Die Gäste konnten einen entspannten Abend erleben und dabei das Angebot der Marktstände mit Glühwein und Punsch, mit Grillwurst, Flammkuchen, Schupfnudeln, Süßes und Deftiges und vieles andere mehr genießen.

Das Angebot der Händler konzentrierte sich, wie zu erwarten auf die Weihnachtszeit: Sie boten Waren feil, die so in keinem Supermarkt oder Kaufhaus zu kaufen sind. Schöne, selbst gefertigte Dinge, die sich als Geschenke eignen oder Haus, Wohnung und Garten in der dunklen Jahreszeit verschönern. Von kunstvollen Patchwork-Arbeiten, Kerzen, Wichtel- und Engelpuppen, Weidenkörbe, über warme Schaffelle und Wolldecken zu gestrickten Socken und Mützen, gefilzte Stulpen, Adventsschmuck in Hülle und Fülle bis hin zum Glück bringenden Mistelzweig – es fehlte an nichts.

Der Nikolaus, begleitet von einem Trupp Engeln, hatte bei Einbruch der Dunkelheit alle Hände voll zu tun, um den zahlreichen Kindern an die 300 Geschenkepäckchen zu verteilen. Später sorgte das Glücksrad für weitere Geschenke, allesamt gespendet von den Standbetreibern.

Das gemeinsame, besinnliche Singen von Adventsliedern in der Kirche wurde von den Besuchern sehr geschätzt. | Bild: Eva Baumgartner

In der Kirche sorgte der Kinderchor „Funky Fun Farbenklang“ mit inbrünstig gesungenen Liedern für Unterhaltung, besinnlicher wurde es im Anschluss beim gemeinsamen Adventslieder singen. Auch im Freien ertönten weihnachtliche Klänge, die Weihnachtscombo des Musikvereines spielte an verschiedenen Orten der Marktmeile auf und war immer von Zuhörern umlagert. Mit den erstandenen Schätzen und einem heißen Getränk in der Hand bot es sich an, an den Stehtischen oder auch auf den Bänken den Abend zu genießen und mit Bekannten und Nachbarn zu plaudern.