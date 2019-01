von Eva Baumgartner

Wenn das Autorenteam Brigitte Wiese und Patrick Siebler zum Theaterabend des Gesangvereins Rechberg einlädt, dann ist das Haus voll. Gegeben wurde in diesem Jahr die „Mehrgenerationenvilla – Annas Wohnprojekt für Jung und Alt“, in drei Akten. Es stammte wie gewohnt aus der Feder des Autorenduos, unter der Regie von Brigitte Wiese. Ein Schwank aus dem Leben, mit etlichen Turbulenzen, dubiosen Charakteren und was am wichtigsten ist: gespickt mit witzigen Szenen und Dialogen, die die Gemeindehalle unter lauten Lachsalven, Gebrüll und Applaus auf offener Szene erzittern ließen.

Die Geschichte: Anna von Stein (Sonja Haberland) soll in ein Pflegeheim ziehen, so wollen es der Bürgermeister (Gregor Huber) und die hinterlistige Dame vom Ortsbauamt (Natalie Thomann), mit der Absicht Haus und Grundstück für die Gemeinde unter den Nagel zu reißen.

Der Gemeinde ein Schnippchen geschlagen

Die rüstige Alte macht aus ihrer Not eine Tugend und verwandelt ihre große Villa in eine Wohngemeinschaft für alle Obdachlosen in der Gemeinde. Als da wären: der Dorfsaufkopf (Gino Murelli), das Ehepaar Meier (Brigitte Wiese, Frank Haberland), der Nullbock-Teenager Kevin (Nils Brodscholl), die Ökotante Laura (Silvia Janz) sowie der italienische Monteur Carlo (Salvatore Di Nucchi). In kleinen Neberollen agierten Marike Dold als Kevins Mutter und Patrick Siebler als rasender Reporter.

Man ahnt es schon: Die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Welten prallen aufeinander. Der eine hat nur den Schnaps im Sinn, die Andere verficht vehement die biologisch-dynamische Ernährung, der Macho-Ehemann hat nur Freude, wenn er seine Frau herunterputzen kann, der Charmebolzen aus Italien gibt den Papagallo. Um diesem Chaos Herr zu werden, betreut der höchst sensible Sozialarbeiter Lars Laber (Frank Weißenberger) die wild gemischte Wohngemeinschaft.

Begeisterter Szenenapplaus

Es fliegen die Fetzen, wilde Wortgefechte und turbulente Szenen sind vorprogrammiert, das begeisterte Publikum belohnte etliche Szenenabgänge des ein oder anderen Schauspielers mit Applaus. Witzige, freche Dialoge mit einigen Seitenhieben auf Persönlichkeiten aus dem aktuellen Klettgauer Leben, erfreuten manch schadenfrohen Zuschauer. Dabei nimmt sich der Auftritt des armen Klettgauer Bürgermeisters Ozan Topcougullari, der sich als Pizzabote im Nebenjob Geld dazuverdienen muss, noch recht harmlos aus.

Keine Minute lang war dieser Dreiakter für das Publikum langweilig, der nahm zu guter Letzt eine mehr als überraschende Wendung mit einem guten Ende, das versteht sich wohl von selbst. Im Hintergrund agierten die Souffleusen Iris Murelli und Sandra Siebler. Für die Maske waren Bettina Weber und Ruth Weißenberger zuständig.

Letzte Aufführung: Am Samstag, 12. Januar, 20 Uhr, findet die vierte und letzte Aufführung statt, dazu sind noch Karten erhältlich.