von Eva Baumgartner

Was die Grießener Sänger zu nächtlicher Stunde umtreibt, das wissen jetzt die zahlreichen Besucher des großen Jahreskonzertes des Männergesangvereines Grießen. Der Gastgeber, unter der Leitung von Myri Turkenich, begleitet am Klavier von Martin Umrath, hatte einen großen Liederabend unter dem Thema „Nächtlicher Reigen – Lieder zum Träumen“ vorbereitet, mit dabei ein eigens zum Konzert ins Leben gerufener gemischter Projektchor und einem Gastchor von der Baar, dem Männergesangverein Döggingen, unter der Leitung von Yanica Hristova. Durch das Programm führte Johannes Fehrenbach.

Die Grießener eröffneten mit „Serenade“ von August Myrberg, ein leises romantisches Abendständchen. Mit dem folgenden „Nacht fällt hernieder“ oder „So hell scheint heut der Mond“ beschwor der Chor schwärmerische Gefühle zu nächtlicher Stunde unterm Sternenhimmel eindrücklich herauf, um dann mit temperamentvollen „Spanischen Nächten“ als Toreros den Damen zu imponieren. Der große Beifall aus dem Saal war den Sängern sicher.

Das Jahreskonzert des Männergesangvereines Grießen war ein eindrucksvoller Liederabend mit Liedern zum Träumen. Im Bild der Gesamtchor der Sänger aus Döggingen und Grießen. | Bild: Eva Baumgartner

Geballte Sangeskraft gab es von Döggingern. „Hallelujah“ aus der Feder von Leonhard Cohen und dem allseits beliebten „Die Rose“, einer der großen Hits der US-Sängerin Bette Middler, lieferten sie eindrucksvolle Lieder, die wie eh und je ganz oben in der Gunst des Publikums stehen.

Der Projektchor schließlich wechselte nicht nur die Sprache, sondern auch die Literatur, blieb aber dem Thema „Nacht“ treu. Schöne Melodien wie „Goodnight Sweetheart“, „Dream A Little Dream“, bis hin zu „Can You Feel The Love Tonight“, ambitioniert vorgetragen, ernteten gleichfalls viel Applaus. So ging es entspannt in die Pause, eingedeckt mit Tombola-Losen, Speisen und Getränken, nahm das Konzert frische Fahrt auf. Die Dögginger Sänger erzählten vom „Bachlein im Schwarzwald„ und überschütteten daraufhin die Damen auf den vorderen Rängen mit Rosen. „Sag Dankeschön mit Rosen“ eroberte im Sturm nicht nur die weiblichen Besucher, der Saal schunkelte und sang mit, eine Wiederholung war unumgänglich.

Ein Höhepunkt der ganz anderen Art lieferten die Grießener Sänger mit dem herrlich anrührenden „Nächtliches Ständchen“ von Franz Schubert, das ein oder andere Tränchen musste schon verdrückt werden. Wie eine kalte Dusche wirkte sodann „Ohne Krimi geht die Mimi“ – zugegeben, ein etwas heftiger, aber umso humorvollerer Stimmungswechsel, dem als Zugabe Reinhard Meys legendäre „Diplomatenjagd“ noch eins drauf setzte. Im Gesamtchor schließlich führten beide Männerchöre zurück zur klassischen Chorliteratur: „Der Abendfrieden“ eine ausdrucksstarke, gefühlvolle Weise, die mitten ins Herz trifft.