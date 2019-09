von Eva Baumgartner

Die Heimatfeste auf den kleinen Dörfern, in denen Jeder Jeden kennt, sollen die schönsten und stimmungsvollsten sein. Das kleine Bühl mit seinen gerade Mal 300 Einwohnern stellte dies wieder einmal anlässlich es dreitägigen Erntedankfestes unter Beweis: ländlich, kultig, urig mit viel Musik und Tanz. In der Bühlener Reithalle optisch in Szene gesetzt mit Stroh- und Heuballen, mit bunten und prall gefüllten Erntekörben, aufgehängten Getreidegarben und der großen Erntekrone. Allesamt Relikte aus einer anderen Zeit, als die vielen Bauernhöfe in Bühl noch den Alltag im Dorf prägten.

Mit Schwung: Ein kleines nostalgisches Karussell, wie aus Omas Zeiten, wartete auf die kleinen Besucher. | Bild: Eva Baumgartner

Zu 30. Mal richtete der Musikverein Riedern-Bühl dieses große Dorffest aus. Tagelang wird die Reithalle für den großen Anlass hergerichtet, der Holzboden verlegt, die Aufbauten gezimmert und aufgestellt, die herbstliche Dekoration gebastelt und schließlich noch in den heimischen Küchen gebacken und gekocht. „Bei uns in Bühl wird zum Erntedankefest alles selbst gemacht, auch das Mittagessen am Sonntag für Hunderte von Besuchern bereiten wir selbst zu“, erzählt die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Spitznagel, die mit ihren Helferinnen die Kaffeestube organisiert.

Ohne den enormen Zusammenhalt im Dorf wäre ansonsten das große Fest nicht zu stemmen. Im kommenden Jahr feiert der Musikverein Riedern-Bühl sein 100-jähriges Bestehen, dann wird in Bühl das große Bezirksmusikfest ausgerichtet. Die vielen anreisenden Musikvereine können sich dabei auf die große Erfahrung und die perfekte Organisation im drittkleinsten Ortsteil von Klettgau verlassen.

Start mit einer großen Party

Wie immer startete das Bühlener Erntedankfest mit einer großen Party, Tanzen bis in die späte Nacht hinein zur Musik der Gruppe Slamjam. Festlich und besinnlich startete der Sonntagmorgen mit dem Festgottesdienst in der Notburga-Kirche, gesanglich vom Kirchenchor mitgestaltet. Im Anschluss war Frühschoppen und Mittagessen in der Halle angesagt. Für zünftige Blasmusik sorgten bis in den späten Nachmittag hinein die Musikvereine Vilsingen, die Tanzkapelle Ibach-Wittenschwand sowie der Musikverein Urberg.

Mit Nostalgie: Ein sorgfältig restaurierter Gras- und Getreidemäher aus dem Jahr 1920 der Marke Fahr. | Bild: Eva Baumgartner

Die Tanzgarde Bühl lieferte dazwischen sehenswerte Tanzdarbietungen. Ein ganz besonderer Publikumsmagnet waren die alten Traktoren. Das große Traktortreffen mit anschließender Ausstellung der zahlreichen auf Hochglanz polierten landwirtschaftlichen Fahrzeuge, darunter uralte Trecker aber auch neuzeitliche riesige Ungetüme, sind nicht nur bei Männern der Renner.

Mit Technik: Alte Traktoren lockten zahlreiche technikbegeisterte Besucher an. | Bild: Eva Baumgartner

Am Montag, 2. September, ab 17 Uhr lohnt sich noch einmal ein Besuch: Das Handwerkervesper mit der Kapelle Tikos (freier Eintritt), läutet das Ende des Festes ein.