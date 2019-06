von eva baumgartner

Sommer, Sonne und viel Musik waren wie immer am Dorfmusikfest in Rechberg garantiert. Dieses Wochenende aber brutzelte die Sonne aller heftigst hernieder, so dass zur Eröffnung des Rechberger Sommerfestes am frühen Samstagabend die Besucherzahl recht überschaubar war.

Dafür gab es für alle ein schattiges Plätzchen und ohnehin reichlich kühle, erfrischende Getränke.

Musikalisch eröffnete der Musikverein Geißlingen, unter der Leitung von Erich Stamm, das Sommerfest. Stimmungsmusik mit Märschen, Polkas, Rock-Musik-Medleys mit beachtlichen Soli und sogar einige Gesangseinlagen boten die Geißlinger Musiker auf und schafften es – angesichts der tropischen Hitze ein großes Kunststück – zum einen die volle Aufmerksamkeit der schwitzenden Besucher als auch deren großen Beifall zu erhalten.

Nicht zu letzt dank des flotten und schlagfertigen Conferenciers Norbert Schmid.

Trotz großer Hitze war die Stimmung beim Dorfmusikfest im Klettgauer Ortsteil Rechberg ausgelassen und fröhlich. | Bild: Baumgartner, Eva

In den musikalischen Pausen fand das Dorfkind-Duell statt, die einzelnen Wettbewerbe moderierte wie immer Vera Huber. Vier Mannschaften traten an, sie mussten ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit sowie praktische Fähigkeiten unter Beweis stellen: Ballons unter schwierigen Bedingungen zum Platzen bringen, in Eiltempo Socken sortieren und zusammenlegen und anderes mehr.

Schweißtreibend waren die Wettbewerbe beim Rechberger Dorkind-Duell. | Bild: Baumgartner, Eva

Zu vorgerückter Stunde standen die Sieger fest: die „Lochgüxxler“ des TV Erzingen dürfen sich Dorfkinder des Jahres 2019 nennen. Mit Einbruch der Dunkelheit und den heiß ersehnten kühleren Temperaturen füllte sich nach und nach der Festplatz vor der Gemeindehalle im Klettgauer Ortsteil Rechberg. Zur Musik von „Jumbo und Thomi“ feierte die Festbesucher in die Sommernacht hinein.