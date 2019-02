von Eva Baumgartner

Die Jahresaufführungen des Turnvereines Erzingen sind ein Garant für beste Unterhaltung. An vier Abenden spulen die Erzinger Turner eine groß angelegte Turnshow ab, die in der jeweils ausverkauften Gemeindehalle große Begeisterung beim Publikum auslöst. Auch in diesem Jahr war das so, das Bühnenprogramm war ein Feuerwerk der tollen Ideen, erstklassig choreografiert, von der Musik bis hin zur Technik stimmte wie immer alles bis zum i-Tüpfelchen. Die Darbietungen lösten einmal mehr nur Staunen beim Publikum aus. Durch das Programm führte Andrea Weißenberger zum letzten Mal mit Heinz Huber, der im Laufe des Abends seinen Posten an Esther Rühmann abgab.

Mit großer Freude zeigt der Turnernachwuchs sein Können. | Bild: Eva Baumgatner

Gleich in die Vollen ging es mit den Zumba Kids, die Schülerinnen rockten zur Musik von AC/DC die Bühne. Diesem Auftakt folgten die zauberhaften Meeresnixen der Schülerinnen-Leistungsriege, die ein wahrhaft farbenprächtiges Programm ablieferten. Thematisch passend dazu folgte die U-Boot-Besatzung der Schüler mit ihrer „Mission Rohr frei“.

Ein Turner der Leistungsriege bei einer schwierigen Übung am Barren. | Bild: Eva Baumgatner

Nach einer kurzen Pause war erstmals klassisches, beeindruckendes Geräteturnen zu bestaunen. Es gab kraftvolles, elegantes Barrenturnen, bei dem schon beim bloßen Zuschauen die Muskeln schmerzten. Erlösung gab es durch „Neverland“, die Geschichte Peter Pans, eine einzige Augenweide, Turnerinnen waren in fantasievollen Kostümen zu sehen und zeigten graziöses Bodenturnen, kombiniert mit gelungenen tänzerischen Elementen. Einen großen Erfolg landete auch die gemischte Gruppe mit ihrer Show-Einlage „Generation“, Jung und Alt bewiesen ihre Tanzkünste. Sie begeisterten die Zuschauer derart, dass eine Zugabe geliefert werden musste.

Akrobatik darf bei der Jahresaufführung des TV Erzingen keinesfalls fehlen. | Bild: Eva Baumgatner

Dann gab es wieder Geräteturnen vom Feinsten, am Stufenbarren sausten die Turnerinnen um die Holme, am Spannreck bewiesen die Turner ihr Können, schwierige Griffwechsel und atemberaubende Flugteile ließen die Zuschauer die Luft anhalten. Unterhaltung pur lieferten der „Rihanna Mix“ sowie der „Jahresrückblick 2.0“, vorgestellt von Hans Sautter, nach der Devise „Turner kann man für alles haben, aber für nichts gebrauchen“. Die Lachsalven im Saal bestätigen diese Erkenntnis mehr als einmal.

Lichtshow

Schlichtweg sensationell war der Auftritt der Turnerinnen mit den LED-Poi, in der nachtschwarzen abgedunkelten Halle spulten sie ein Feuerwerk von Licht, Farben und Mustern ab. Es war eine faszinierende, zirkusreife Bühnenshow: Nachtjonglage mit atemberaubenden, bunten Lichteffekten.

Vorsitzender Christian Merx und Übungsleiterin Alexandra Kaiser legten zum Schluss der Turnershow eine flotte Sohle hin. | Bild: Eva Baumgatner

Es folgten einfallsreiche Turnakrobatik mit, an und auf Turnbänken, die Dance Crew mit der Tanzdarbietung „Groove it“, um den Boden für das große Finale, den „König der Löwen“, vorzubereiten. Mit dem Zauber Afrikas auf der Turnerbühne endete eine glanzvolle Jahresaufführung, die freilich schwer zu toppen sein wird. Zur Musik der Tiko’s durfte sodann in die Nacht hinein getanzt werden.