Klettgau Bei der Feuerwehr Klettgau stehen Veränderungen an

Sebastian Schilling wird neuer Kommandant der Feuerwehr Klettgau. Alexander Gaiser und Tobias Thoma werden seine Stellvertreter.

Ein enormes Pensum bewältigte die Klettgauer Feuerwehr im vergangenen Jahr. Darunter viele dramatische und gefährliche Einsätze, die aufgrund ihres Ausmaßes vielen Klettgauern noch Erinnerung sind. Vor allem die beiden Großbrände, bei denen im März die Zimmerei Wassmer zerstört wurde und im Oktober das Erzinger Seniorenwohnstift bis auf Weiteres unbewohnbar wurde. In der Hauptversammlung galt es, eine neue Leitung zu wählen. Kommandant Horst Preiser stand nach fünf Jahren nicht mehr zu Verfügung. Zum neuen Kommandanten wurde Sebastian Schilling gewählt, seine Stellvertreter sind Alexander Gaiser und Tobias Thoma.

Kommandant Preiser informierte über das gewaltige Arbeitspensum der Feuerwehr. „Bei den 60 Einsätzen waren 54 Mitglieder im Einsatz und leisteten 1742 Einsatzstunden. Im Vorjahr waren es 499 Stunden.“ Umgerechnet habe jedes Mitglied vier Arbeitstage für die Einsätze geopfert. Darin nicht enthalten seien die Stunden, die in die Gruppen- und Gesamt- sowie Sonderproben für Atemschutzträger und Maschinisten investiert wurden.

Bezugnehmend auf den Klettgauer Großbrand im Seniorenwohnstift, erklärte Thomas Preiser, dass es vermutlich Todesopfer gegeben hätte, wäre das Feuer nachts ausgebrochen. Große Lobes- und Dankesworte richtete er an die Adresse seiner Klettgauer Kameraden sowie an die externen Einsatzkräfte, die so 19 in Not geratene Menschen retten beziehungsweise ihnen helfen konnten.

Im Einzelnen folgten die Berichte der Senioren- und der Jugendabteilung und der ausführliche Bericht des Schriftführers Andreas Kuhnert. Dieser machte mehr als deutlich, wieviel die Feuerwehr Klettgau zu allen Tages- und Nachtzeiten leistet. Dabei lösche sie nicht nur zahlreiche Klein- und Großbrände, sondern leiste auch vielerlei technische Hilfe bei mitunter dramatischen Verkehrsunfällen bis hin zu Einsätzen bei Unwetter- und Hochwasserereignissen. Diese Arbeit bewältige die Feuerwehr nicht nur innerhalb von Klettgau, sondern auch in den benachbarten Gemeinden.

Erinnert wurde auch an interne Termine wie verschiedene Proben, gesellige Anlässe, aber auch große Veranstaltungen, wie der alljährliche Tag der offenen Tür, der im vergangenen Jahr bei herrlichem Wetter einen kaum zu bewältigenden Besucheransturm verzeichnete. Die Hauptattraktion dabei war die neue große Drehleiter.

Zum letzten Mal informierte Andreas Kuhnert in seiner Funktion als stellvertretender Kreisbrandmeister über die großen Veränderungen auf Kreisebene, denn auch dort werde es große Veränderungen bei der Führungsmannschaft geben. Der Klettgauer Feuerwehr bescheinigte er: „Alle Einsätze wurden mit fachlichen Können und routinierten Wissen erfolgreich abgearbeitet.“

Bürgermeister Ozan Topcuogullari betonte in seiner Ansprache: "Eurer Bereitschaft und eurem Engagement gilt mein besonderer Dank. Wir sind glücklich, dass keine Einsatzkräfte bei den vielen Einsätzen zu Schaden gekommen sind.“