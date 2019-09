Die Beliebtheit einer Gemeinde lässt sich nicht zuletzt an der Nachfrage nach Bauland aus kommunaler Hand ablesen. Legt man diesen Maßstab zugrunde, dann rangieren Klettgau und Wutöschingen weit oben in der Gunst ihrer Bürger und künftiger Mitbürger. Beide Gemeinden arbeiten intensiv daran, weiteres Bauland zur Verfügung zu stellen. Aktuell entsteht in beiden Orten je ein neues Baugebiet. Das Interesse übersteigt schon jetzt das Angebot.

Für Klettgaus Bürgermeister Ozan Topcuogullari gibt es gleich einen ganzen Korb voller Gründe, weshalb Bauland in seiner Gemeinde so stark nachgefragt wird. So ist er stolz, dass Klettgau mit seiner Vielfalt „in allen Belangen hohe Maßstäbe“ setze und verweist zudem auf die gute Zuganbindung seiner Kommune. Im Klettgauer Ortsteil Erzingen läuft derzeit die Erschließung des Neubaugebiets „Wetteäcker II“ auf vollen Touren. Das Interesse ist so groß, dass vermutlich deutlich mehr Bauplätze verkauft werden könnten, wie vorhanden.

Im gleichen Stadium befindet sich das Wohngebiet „Mausäckern/Unter den Langwiesen 2“ im Kernort Wutöschingen. Mit der Bebauung der 40Bauplätze soll im Herbst 2020 begonnen werden, so Bürgermeister Georg Eble. Außerdem sollen in diesem Gebiet entlang der Kreisstraße drei Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Auch er vermeldet, wie auch sein Klettgauer Amtskollege, eine große Nachfrage nach Bauland in seiner Gemeinde. Auf die 40 Bauplätze gebe es laut Eble 200 Anfragen von Interessenten. Deshalb gebe es schon jetzt Überlegungen für weitere Baugebiete.

Allerdings müsse man sich fragen, so Eble, ob man ein grenzenloses Wachstum der Gemeinde wolle. Bereits im Dezember soll das Wutöschinger Ärztehaus bezugsfertig sein. Es werde, so Eble, eine Apotheke sowie je eine Praxis für einen Zahnarzt und einen Hausarzt beherbergen. Ergänzt wird das Angebot mit dem Seniorenheim „Sonnengarten“ mit 28 betreuten Wohnungen und 50 Pflegeheimplätzen.

Klettgau

Nächstes Wohngebiet mit freien Bauplätzen

Wetteäcker II in Erzingen: Verkauf der Grundstücke voraussichtlich ab Ende 2020 durch die Gemeinde.

Geplante Bebauung: Geplant sind Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser.

Vorgaben für Bebauung: Maximal zwei bis vier Vollgeschosse sind möglich, Dachform ist frei wählbar, Mehrfamilienhäuser nur mit Flachdach möglich.

Daten und Fakten

Einwohner: 7593

7593 Ortsteile: 7

7 Grundsteuer B: 250 v.H.

250 v.H. Wassergebühr: 2,12 Euro/cbm

2,12 Euro/cbm Abwasser: 2,85 Euro/cbm

2,85 Euro/cbm Internet: Glasfaser im Aufbau

Glasfaser im Aufbau OB: Ozan Topcuogullari (seit Februar 2017)

Ansprechpartner

Liegenschaftsamt:

Wolfgang Biller

Telefon: 07742/93 51 20

biller@klettgau.de

Wutöschingen

Das nächste Baugebiet der Gemeinde

Name: Mausäckern/Unter den Langwiesen 2

Mausäckern/Unter den Langwiesen 2 Ort: Kreisstraße Richtung Schwerzen

Kreisstraße Richtung Schwerzen Zahl der Bauplätze: 40

40 Art der Häuser: Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser

Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser Preis Pro Quadratmeter: 130 Euro (bis zweigeschossige Bauweise) und 175 Euro (ab dreigeschossiger Bauweise).

130 Euro (bis zweigeschossige Bauweise) und 175 Euro (ab dreigeschossiger Bauweise). Stand der Dinge: Der Spatenstich hat die Arbeiten eingeläutet, für die 40 Bauplätze gibt es bereits 200 Interessenten.

Daten und Fakten

Einwohner: 6900

6900 Grundsteuer B: 3 00 v. H.

3 00 v. H. Wasser: 1,6 0 Euro/cbm

1,6 0 Euro/cbm Abwasser: 2,13 Euro/cbm

2,13 Euro/cbm Internet: vorhanden, bis 400mBit

vorhanden, bis 400mBit Bürgermeister: Georg Eble (seit 1999)

Ansprechpartner

Gemeindeverwaltung Wutöschingen

Kirchstraße 5

D-79793 Wutöschingen

Telefon: 07746/85 20

E-Mail: gemeinde@wutoeschingen.de

Das bieten Klettgau und Wutöschingen ihren Bürgern

Tipps vom Experten Dietmar Utz, Sparkasse Hochrhein

Ich bin seit 20 Jahren für die Sparkasse Hochrhein im Bereich Baufinanzierung tätig. Mir gefällt am meisten, meine Kunden auf dem Weg in die eigenen vier Wände zu begleiten. Hierbei gibt es eine Vielzahl von Fragestellungen für meine Kunden zu beantworten und Lösungen zu finden. Die Wohnung muss verkauft werden, der Kauf von einem Grundstück oder Haus kann aber nicht aufgeschoben werden, da es viele Interessenten gibt. Hierbei kommt mir meine langjährige Erfahrung zugute, um meinen Kunden praktische und einfache Lösungen rund um ihre persönliche Baufinanzierung präsentieren zu können. Ein entscheidender Zeitvorteil ist, dass die Entscheidung und die Finanzierungszusage direkt durch mich getroffen werden kann. Somit bekommen meine Kunden oft den Zuschlag für das Wunschobjekt.

Aktuell wünschen viele Kunden eine lange Zinsbindung und eine konstante Rate, diese Wünsche werden dann direkt in der Beratung und im Zinsangebot berücksichtigt. Ich finde, dass das Thema Beratung ganz entscheidend ist. Denn nur, wenn man sich über das Vorhaben Kauf oder Bau in einem Termin austauscht, kann man die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden erfahren und diese individuell im Baufinanzierungsangebot berücksichtigen.

Kindergärten und Schulen

Kindergärten: Klettgau: Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ in Erzingen, „Villa Camala“ (beide ab drei Monate). Katholischer Kindergarten Erzingen, Kindergarten Geißlingen, katholischer Kindergarten Grießen, Kindergarten Rechberg, Kindergarten „Riamsa“ Riedern am Sand, Waldkindergarten Klettgau (alle ab drei Jahre). Wutöschingen: Gemeindekindergärten „Sternenfänger“ Horheim, „Tausendfüßler“ Schwerzen und „Wirbelwind“ Degernau. Katholische Kindertagesstätte „Pater Stanislaus“ Wutöschingen und das Kinderhaus „Villa Kunterbunt“ Wutöschingen.

Grundschulen: Erzingen und Grießen (Klettgau) sowie Degernau, Wutöschingen und Horheim (Wutöschingen).

Weiterführende Schulen: Realschule in Klettgau-Erzingen; Alemannenschule Wutöschingen, Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe.

Weiterbildung: Volkshochschulen in beiden Gemeinden.

Medizin und Pflege

Allgemeinmediziner: Stefan Bastians, Dr. Josef Bubla, Dr.-medic /UMF Bukarest Daniela Hera, Oleg Nowitzki, Dr. Florin Hera (alle Erzingen). Dr. med. Volker Hildebrand (Wutöschingen). – (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung, Ärzte, die einer Veröffentlichung widersprochen haben, werden nicht genannt).

Fachärzte: Zahnärzte: Hannes Beckmann, Dr. Thilo Fechtig und Dr. Kristin Fechtig, Dr. Philipp Stoll Zahnarzt/Implantologie (alle Erzingen); Dr. Thilo Fechtig und Dr. Kristin Fechtig, Frank Kruse (Wutöschingen). – (Quelle Landeszahnärztekammer BW, Zahnärzte, die einer Veröffentlichung nicht zugestimmt haben, werden nicht genannt).

Pflegeheime: Altentagespflegestätte der Sozialstation Klettgau-Rheintal e.V. im Ortsteil Grießen privates Pflegeheim Haus Apfelblüte im Ortsteil Erzingen.

Infrastruktur und Freizeit

Einkaufsmöglichkeiten: Wutöschingen: Lebensmittelgeschäfte, Discounter, Bäckereien, Metzgereien, Getränkehandel. Klettgau: Lebensmittelgeschäfte, Discounter, ZG Raiffeisenmarkt, Elektrogeschäft, Drogeriemarkt.

Internet: Die Gemeinde strebt mit eigenen Glasfasernetzen in den Ortsteilen in den geförderten Bereichen eine leistungsfähige Breitbandlösung an. Die Anbindung an das Breitband- Backbone des Landkreises ist in großen Teilen in Klettgau bereits umgesetzt. Damit sind Internet- Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s als Datenübertragungsrate möglich.

Freizeitanlagen: Südschwarzwald Radweg, Wanderwege, Bowle-Anlage, Tennisplätze, Sportplätze, Spielplätze (Wutöschingen). Freibad, Tennisplätze, Sport- und Spielplätze, Wander- und Radwege (Klettgau).