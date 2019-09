Eggingen – Der Duft von frischgebackenen Brot löst vermutlich bei den meisten ein Wohlgefühl aus. Der Gang frühmorgens zum Bäcker ist so gesehen ein guter Start in den Tag, um mit fein duftenden, frischem Brot und Brötchen auf dem Frühstückstisch den Tag zu beginnen.

Bereits in aller Frühe hat die Erzinger Bäckerei Beckert in der Hauptstraße 50 ihre Türen für Kunden geöffnet, ab 5.30 Uhr stehen die Verkäuferinnen bereit und haben alle Hände voll zu tun.

Eine Fülle von Brotsorten, genauso viele Varianten an Brötchen liegen hinter der Theke bereit und natürlich auch süße Teile wie Feingebäck, Dauergebäck, Plunderstücke, Kuchen und Torten, sowie selbst gemachte Pralinés und Schokoladen.

Die Erzinger Bäckerei ist ein klassischer Familienbetrieb, den Beca Gutaj 2012 mit seiner Frau Ruke Gutaj übernommen hat.

Der 50-jährige Bäckermeister und vierfache Vater ist mit Leib und Seele Bäcker. In den 17 Jahren hat er den Erzinger Handwerksbetrieb zu einen kleinen mittelständischen Betrieb aufgebaut, in dem derzeit 26 Mitarbeiter in Produktion und im Verkauf beschäftigt sind.

„Bei uns stammt alles aus eigener Herstellung“, betont er, „wir verwenden keinerlei industriell produzierte Rohlinge zum Aufbacken, das ist garantiert“. Vielfach finden alte, bewährte Rezepte und alte Getreidesorten Verwendung, Brot und Brötchen mit möglichst wenig Zusatzstoffen werden hergestellt. Dabei wird der Teig schon abends angesetzt und reift dann sechs bis acht Stunden, bis er von den Bäckern in der Backstube verarbeitet wird. „Diese Teige mit Langzeitführung“, so sagt Beca Gutaj, „ brauchen deshalb weniger Zusatzstoffe und der Frischhalteeffekt ist bei Weitem länger.“

Nach wie vor ist das traditionelle Weizenbrot der Klassiker, hier vor allem das beliebte Bauernbrot. Dennoch weizenfreie Brotsorten beispielsweise mit Dinkel, Emmer oder auch Buchweizen sind bei gesundheitsbewussten Kunden gefragt. Dazu hat die Bäckerei eine große Auswahl zu bieten, beispielsweise das „Klettgau Urige“ oder auch das „König Ludwig Brot“. Bis hin zu glutenfreiem Brot, das es auf Bestellung zu kaufen gibt.

Derzeit befindet sich das angeschlossene Café in Erzingen im Umbau, dort hat die Familie Gutaj Großes vor, denn es wird zu einem Speiselokal mit gut bürgerlicher deutscher Küche umgebaut. Dazu gibt es frisch gezapftes Bier, sowie Weine vom Fass nebst antialkoholischen Getränken versteht sich.

Im neuen Lokal wird es vierzig Sitzplätze geben, auf der angrenzenden Terrasse noch einmal 60 Plätze, die zudem zu einem Wintergarten umgebaut werden wird, sodass auch in der kalten Jahreszeit Gäste dort bewirtet werden können. Bis Ende September, so ist das Ziel, soll das Lokal fertiggestellt sein.

Standort Eggingen

Große Ambitionen hat die Bäckerei Beckert auch in Eggingen. Am Samstag, 7. September, eröffnet sie in der Bürgerstraße 1 eine Filiale in der Wutachgemeinde mit Bäckerei, Bistro und Eiscafé´, wobei das Eis aus eigener Herstellung stammt. Im Bistro sind bis zu 40 Sitzplätze vorhanden, nebst Getränken steht dort eine heiße Theke bereit mit diversen Snacks wie Frikadellen, Fleischkäswecken oder auch Putenschnitzel, sowie ein Mittagstisch mit Abo-Essen. Bei schönem Wetter bietet die große Terrasse für 50 Gäste unter freiem Himmel viel Platz.

„Neue Ideen und neue Motivation, das bringen meine Kinder mit“, erzählt Beca Gutaj, denn eine Tochter, ausgebildete Konditorin, und zwei Söhne, beide gelernte Bäcker, arbeiten im Betrieb mit und wollen ihn später übernehmen.

Mit dieser Perspektive ist die Zukunft des Handwerksbetriebes gesichert, denn auch jetzt schon ist die Bäckerei Beckert in der ganzen Umgebung unterwegs. Zwei Snack-Mobile fahren täglich verschiedene Firmen und Unternehmen an und beliefern deren Mitarbeiter mit belegten Brötchen und Gebäck. Auch hiesige Lebensmittelmärkte werden mit frischem Brot und Brötchen beliefert. Die Arbeit geht also bei der Bäckerei Beckert sicherlich nicht aus.

Bäckerei Beckert