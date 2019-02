von sk

Zum Auftakt seines Jahresprogramms des katholischen Bildungswerks St. Georg Erzingen gibt es von März bis April sieben Abende "Auszeit 2019 – Zeit für…" Den Auftakt macht die erste Begegnung unter dem Motto "Zeit für Klänge" am Sonntag, 10. März, 17 Uhr, in der Kirche. Sechs weitere Abend-Begegnungen an verschiedenen Orten in Klettgau und Wutöschingen folgen.

Im Mai gibt es eine Fahrt zum "Mythischen Ort Eichsel". Auf dem Dinkelberg liegt der Ort des altüberlieferten Festes "Eichsler Umgang". "Auf dem Jakobsweg von Porto nach Santiago", ein Reisebericht von Alfred Fritsch findet im Juni im Pfarrsaal statt. Das Museum "Le Petit Salon" Winterhalter in Menzenschwand, wird im Juli besucht. Eine Studienreise nach Assisi und Rom unter der Reiseleitung von Pfarrer Mitzkus, gibt es vom 26. August bis 2. September. Die Anmeldung läuft über die Pfarrämter.

Im Oktober findet im Pfarrsaal der Vortrag "Bauchschmerzen, deren Ursache und Behandlungsmöglichkeiten", statt. Referent: Dr. med. J. Zeller, Waldshut. "Münster Basel – das Wahrzeichen der Stadt". Der Ursprungsbau wurde vor 1000 Jahren geweiht.

Eine Fahrt zur Besichtigung gibt es auch im Oktober. Ebenso eine Wallfahrt zur barocken Kirche "Unserer lieben Frau" nach Todtmoos. Eine Glaubensvertiefungswoche mit Pfarrer Mitzkus, ist für November/Dezember in Planung. Das kirchliche Bildungswerk Erzingen ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im Landkreis Waldshut.