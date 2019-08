von sk

Der Zeuge hatte beobachtet, wie einer der Männer im Wohngebiet am Ortsausgang von Erzingen in Richtung Degernau in den unverschlossenen Pkw eines Anwohners stieg. Als die Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Polizeistreife im Grenzgebiet zur Schweiz die beiden Tatverdächtigen. Während einer floh, konnte der andere vorläufig festgenommen werden. Bei ihm fand sich unter anderem ein Nothammer zum Einschlagen von Scheiben. Die Identität des Geflohenen ist bekannt. Die Tatverdächtigen sind 34 und 45 Jahre alt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Männer in offenen Garagen und Fahrzeugen nach Wertgegenständen, vor allem Bargeld, gesucht. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/9285-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Geschädigte, sich zu melden.