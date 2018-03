Klettgau Anstoßen auf gute Qualität: Erzinger Winzergenossenschaft mit Bilanz zufrieden

Die Winzergenossenschaft Erzingen sind mit der Bilanz zufrieden trotz der Wetterkapriolen wie Frost und Hagel.

Trotz widrigster Wetterkapriolen wie Frost und Hagel fiel die Bilanz der Erzinger Winzergenossenschaft in der Hauptversammlung durchaus positiv aus. Zweifellos gab es schon bessere Jahre in den Erzinger Weinbergen, dennoch stellte Vorsitzender Martin Stoll fest: „Wir haben gute Qualität abgeliefert.“ Er erinnerte an die starken Fröste beim ersten Austrieb, an die schweren Hagelschäden im vergangenen August, so dass man sich die üblichen Arbeiten wie beispielsweise das Ausdünnen im vergangenen Jahr sparen konnte.

Trotzdem zeichnete er ein recht optimistisches Bild: „Ich habe große Hochachtung vor der Arbeit der Winzer, auch wenn das vergangene Weinjahr mit mehr Arbeit verbunden war, umso größer ist nun der Wert des Weins.“

Außerdem werde der Erzinger Wein von hervorragenden Kellermeistern ausgebaut, denn die Weinexperten im Badischen Winzerkeller, dort wird der Erzinger Kapellenberg ausgebaut, wurden 2017 zu den besten Kellermeistern in ganz Baden gekürt. Nur noch sechs Hektar Rebfläche, ein Tribut an den Strukturwandel, wird von Genossenschaftswinzern, alle im Nebenerwerb, bewirtschaftet. 20 Winzerfamilien bei 41 Genossenschaftsmitgliedern liefern die Trauben an den Badischen Winzerkeller. Eindrückliche Zahlen lieferte Hans-Jörg Zölle in seinem Jahresabschluss 2016/2017. Demnach wurden 2017 insgesamt rund 61 000 Kilogramm Trauben nach Breisach geliefert, im Vorjahr waren es knapp 50 000 Kilogramm auf der Genossenschaftsfläche. Vornehmlich Spätburgunder zu einem kleinen Teil Müller-Thurgau. Letzterer wird vom Weingut Lorenz und Corina Keller ausgebaut, da der Transport nach Breisach sich aufgrund der geringen Menge (2017 waren es 2081 Kilogramm) nicht rechnet.

Insgesamt so das Resümée der Jahresbilanz 2016/2017 sind die Einnahmen der Genossenschaftswinzer rückläufig. Den Bericht des Aufsichtsrates legte Heinz-Peter Hierholzer vor, der Jahresabschluss wurde einstimmig genehmigt. Zum Stand der Dinge beim Badischen Winzerkeller referierte Vorstandsmitglied Eckard Escher, er sprach von einem „Turboherbst“, bei dem 14 201 Tonnen Trauben, fast zur Hälfte bestehend aus Spätburgundertrauben, an den Winzerkeller angeliefert wurden.

Er thematisierte auch die neuen Marketingstrategien sowie die aktuellen Prämierungen, für den Winzerkeller die äußerst wichtigen Verkaufsargumente. Rund 45,5 Millionen Euro Umsatz wurden erzielt, nach wie vor sind der Lebensmitteleinzelhandel und die Discounter die größten Abnehmer.