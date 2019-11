von Eva Baumgartner

Andrea Schmid ist neue Pflegedienstleiterin der Tagespflege der Sozialstation Klettgau-Rheintal. Sie tritt die Nachfolge von Bärbel Blechinger an, die Ende Oktober in den Ruhestand ging. Schon seit 19 jahre arbeitet Andrea Schmid bei der Sozialstation und war zuletzt zehn Jahre stellvertretende Pflegedienstleiterin des ambulanten Dienstes.

„Durch ihre große Erfahrung und ihre guten Kenntnisse in der Region wird sie die Einrichtung in bewährter Weise weiter führen“, so Geschäftsführer Christoph Siebler, der ihr zum ihrem Neustart gratulierte. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde dafür sorgen, dass unsere Gäste weiterhin rundum gut versorgt sind“, betonte Andrea Schmid.

Einrichtung mit 52 Tagesgästen

Die 57-Jährige wohnt in Jestetten, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Sie ist gelernte Pflegefachfrau mit Weiterbildung zur Pflegedienstleitung. In der Leitung der Einrichtung wird sie von ihrer Stellvertreterin Sabine Glattfelder und den beiden Hausleitungen Astrid Ganter und Nicole Schütze unterstützt.

In der mit 52 Tagesgästen belegten Einrichtung werden Tagesgäste aus den Gemeinden Dettighofen, Hohentengen, Jestetten, Klettgau, Küssaberg und Lottstetten versorgt und gepflegt, Insgesamt sorgen sich 30 Mitarbeiter um das Wohlergehen der Gäste und 19 Fahrer meistern den täglichen sicheren Transport der Gäste.