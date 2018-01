Klettgau Altenwohnstift in Erzingen nach Brand noch länger unbewohnbar

Die Ursache des Brands im Erzinger Altenstift vom 20. Oktober 2017 ins noch weiter unklar. Rund 20 Mieter waren plötzlich gezwungen, eine Übergangsbleibe zu finden. Der Abschluss der Sanierung wird laut Stefan Zölle vom Bauamt nicht vor dem Sommer sein.

Noch immer bietet das Altenwohnstift in der Erzingen Hauptstraße ein desaströses Bild. Besonders im hinteren Bereich der Seniorenwohnanlage ist das schlimme Ausmaß des Brandes deutlich sichtbar, dort ist das Dach mit einer riesigen Plane komplett abgedeckt. Der verheerende Brand am 20. Oktober des vergangenen Jahres ist in der Küche einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, die genaue Ursache ist jedoch bis dato ungeklärt.

Alle Bewohner, zirka 20 Mieter, sind entweder bei Familienangehörigen untergekommen oder ihnen wurde eine Wohnung vermittelt. Drei alte Menschen fanden anfangs im Haus Apfelblüte, einem Pflegeheim, Unterkunft. Nur eine Rentnerin lebt noch dort, sie kann dort solange bleiben bis ihre alte Wohnung wieder bezugsfertig ist. Glück im Unglück hatten die Bewohner, die gut versichert sind, mitunter zahlten die Versicherungen eine erste Unterkunft in einem Hotel.

Bis ins Mark getroffen hatte der Brand die 35-jährige Sandra Sepik, sie lebte mit ihrem Ehemann und ihrer zwölfjährigen Tochter in dem Haus. „Hier werde ich keinesfalls mehr einziehen“, sagt sie, denn bereits zwei Wochen vor dem Brand ging ein Fehlalarm los, das ganze Haus musste damals evakuiert werden. Die große Angst und Aufregung möchte sie nicht noch einmal erleben. Vorübergehend kam die Familie bei den Eltern unter, aber „das war auf die Dauer kein Zustand“, sagt die Konditorin. Mittlerweile lebt die Familie für die nächsten Monate in einer kleinen Zweizimmerwohnung in Erzingen, bis sie eine größere Wohnung beziehen kann. Seitens der Gemeinde wurde Familie Sepik eine Wohnung in Riedern vermittelt, aber so erzählt Sandra Sepik: „Das war für uns zu aufwendig, da wir beide in Erzingen arbeiten und mein Mann keinen Führerschein hat. Ich wäre nur den ganzen Tag mit Bringen und Abholen zum Arbeitsplatz und zur Schule beschäftigt gewesen."

Eigentlich war in dieser Woche der Abbruch das Daches geplant, „aber, so Stefan Zölle vom Bauamt der Gemeinde, „das Wetter hat nicht mitgespielt.“ Bevor überhaupt etwas seitens der Gemeinde in Angriff genommen werden konnte, war alles Versicherungstechnische abzuklären, eine Planung zu erstellen, alle Gewerke auszuschreiben.

Und nicht zuletzt, gilt es, Handwerker zu finden, deren Auftragsbücher derzeit rappelvoll sind. „Das alles dauert einfach“, führt Stefan Zölle an. Da das zentrale Treppenhaus und auch der Aufzug vom Brand betroffen sind, kann auch im vorderen Bereich des Hauses, der ziemlich intakt aussieht, bis zur kompletten Sanierung und Wiederaufbau des Gebäudes niemand einziehen. Einzig der Hausmeister kann Ende des Monats wieder seine Erdgeschosswohnung nutzen.

Ein Prognose über die Fertigstellung des Altenwohnstiftes mag Stefan Zölle nur ungern wagen: „Wenn alles gut läuft, wird das Haus erst im Sommer wieder bewohnbar sein.“