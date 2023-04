Die Schalterhalle der Volksbank Klettgau-Wutöschingen war gut gefüllt, als Bernd Kübler vom Vorstand der Bank Kinder und Eltern zur Preisverleihung des Malwettbewerbs unter dem Titel „Wir. Wie sieht Zusammenhalt aus?“ begrüßte. Kinder und Jugendliche aus sieben Schulen des Geschäftsgebietes hatten 914 Zeichnungen und Bilder zur Bewertung eingereicht. Die Bilder werden bis zum 5. April in der Geschäftsstelle in Erzingen, danach bis zum 19. April in Wutöschingen zu sehen sein. Schon zum fünften Mal konnte Lisa-Marie Schindler (Grießen) von der Alemannenschule Wutöschingen den ersten Preis gewinnen. Diesmal als Neuntklässlerin. Ihre Zeichnung „Wenn wir uns brauchen“ zeigt eine Mutter mit ihrem Baby auf dem Arm, ein Lichtschein schützt das Kind vor bösen Geistern: „Ich wollte damit das innige Verhältnis von Kindern zu ihrer Mutter zeigen.“ Einmal, in der sechsten Klasse, wurde ihr Bild sogar beim Landeswettbewerb in Stuttgart ausgezeichnet. Alle 18 Preisträger und Platzierten aus vier Altersgruppen erhielten einen Sachpreis und eine Urkunde. Die drei Erstplatzierten der vier ausgezeichneten Kategorien nehmen an diesem Landeswettbewerb teil.

Sieger und Platzierte: Klassen eins und zwei: 1. Jule Spitznagel „Bodyboard“ (GS Grießen), 2. Luisa Dreher „Wir halten zusammen – Familienkette“, 3. Sky Kian Babayigit „Gemeinsam sind wir stark“. – Klassen drei und vier: 1. Emilia Ebner „Zu zweit geht es besser“ (GS Weilheim), 2. Sina Meyer „Gemeinsam träumen“ (GS Grießen), 3. Ronja Prothmann „Wenn gute Freunde helfen, geht alles besser“ (GS Weilheim). – Klassen fünf und sechs: 1. Annika Dörr „Einander helfen für eine bessere Welt“ (Alemannenschule Wutöschingen/ASW), 2. Valentin Kopp „Zusammenhalt der Fische“ (ASW), 3. Emilia Wenger „Zusammengepuzzelt“ (ASW).

Klassen sieben bis neun: 1. Marie-Lisa Schindler „Wenn wir uns brauchen“ (ASW), 2. Aylien Rösner (RS Erzingen), 3. Paul Rath „Freundschaft, die ewig hält“ (RS Erzingen).