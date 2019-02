von sk

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war am Samstag Mittag ein Mercedes gegen einen auf einem Parkplatz "Am Güterbahnhof" abgestellten Audi geprallt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich die Unfall-Verursacherin von der Unfallstelle. Glück hatte der geschädigte Audi-Besitzer, dass der unbekannte Zeuge den Unfall beobachtet und eine Notiz am Audi hinterlassen hat. So war es der Polizei möglich, die 70-jährige Unfallfahrerin zu ermitteln. Ihr Mercedes soll auch entsprechende Beschädigungen aufgewiesen haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet die Person, die den Zettel hinterlassen hat, sich zu melden (Kontakt 07751/831 65 31).