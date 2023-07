Ein Mal im Jahr geht es in dem kleinen verträumten Klettgauer Ortsteil Weisweil hoch her. Weisweil ist Austragungsort des großen Klettgaulaufes. Bei dem Sportereignis des TV Erzingen platzt die Dorfmitte bei der Gemeindehalle und der Kirche schier aus allen Nähten, es herrscht ein großes Getümmel von Läufern jedweden Alters und wie immer beobachten Hunderte von Zuschauern hinter den Absperrungen das spannende Geschehen.

Bei erträglichen Temperaturen starteten an diesem sommerlichen Freitagabend 522 Läuferinnen und Läufer. Dabei gab es in diesem Jahr zwei Neuerungen. Der Streckenverlauf des 10,2 Kilometer langen Hauptlaufes verlief erstmals anders. Auch die Moderation teilte sich ein Duo, Esther Rühmann und Hans Klee kommentierten gemeinsam die Läufe. „Wir sind sehr froh, dass die neue Strecke des Hauptlaufes sehr positiv aufgenommen wurde, auch das Moderatorenteam haben wir als Bereicherung empfunden“, erklärte der sportliche Leiter Frank Mühlhaupt.

Großer Ehrgeiz

Der erste Lauf der Bambinis (Kinder bis acht Jahren), startete kurz vor 17 Uhr. Eltern, Großeltern und Verwandte feuerten mit allem, was die Stimme hergab, die kleinen Sportler an. 400 Meter hatten sie zu bewältigen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie von ihren Unterstützern beim Zieleinlauf mit großem Hallo und Beifall gefeiert wurde. Das gleiche Bild bot sich beim Schülerlauf. 106 Mädchen und Jungen waren am Start, einige trafen sichtlich ermattet im Ziel ein, andere mobilisierten noch einmal alle Kräfte und gaben in der Zielkurve noch einmal zur Freude der Zuschauer Vollgas. Aber allesamt wurden sie mit großem Beifall bedacht. Nach genau getaktetem Zeitplan starteten sodann die Läufer des 5,5 Kilometer langen flachen Laufes, gefolgt von den Nordic Walkern. Das größte Teilnehmerfeld war beim Hauptlauf zu verzeichnen, 116 Frauen und Männer gingen hier an den Start.

Zuschauer lassen es sich gut gehen

Während sich die Sportler auf ihrer jeweiligen Strecke abmühten, ließen es sich zahlreiche Besucher gut gehen, an Tischen und Bänken unter den großen Kastanienbäumen des Kirchplatzes oder am Straßenrand ließ es sich in aller Gemütlichkeit bestens aushalten. Ohnehin hatte der Männergesangverein mit seiner erfahrenen Mannschaft für Speisen und Getränke gesorgt, die Weisweiler Frauen boten eine Fülle Kuchen und Torten an und auch der Cocktailstand war gut frequentiert.

Das Organisationsteam zog eine durchweg positive Bilanz. Einzig ein Wehmutstropfen trübte die Stimmung des Veranstalters: „Bei der Zeitnahme des Schülerlaufes gab es technische Probleme, für die sich das OK-Team entschuldigt“, erklärte Frank Mülhaupt.

Lauf und Gewinner Der Klettgaulauf des TV Ergenzingen fand zum elften Mal statt. Der Hauptlauf wies mit 116 Startern das größte Teilnehmerfeld auf, gefolgt von den Schülern mit 107 Startern. Hauptlauf Männer: 1. Platz: Silvio Hunziker, 2.Platz: Pekka Roppo, 3. Platz: Tobias Herrmann.

Hauptlauf Frauen: 1. Platz: Christin Wintersig, 2. Platz: Tanja Saretzki, 3. Platz: Andrea Menzi.

Flacher Lauf Männer: 1. Platz: Hardy Flum, 2. Platz: Patrick Maier, 3. Platz: Johannes Kaiser.

Flacher Lauf Frauen: 1. Platz: Evi Polito, 2. Platz: Lina Schitz, 3. Platz: Melina Bendel.