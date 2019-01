Grießen Gut vorbereitet für den Auftritt: Männergesangverein Grießen spielt beim Jahreskonzert Lieder aus aller Welt

Der Männergesangverein Grießen gibt sein Jahreskonzert am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Gemeindehalle in Grießen. Für die neue Chorleiterin Myri Turkenich ist es außerdem Premiere.