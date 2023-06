Klettgau – Andere Themen, andere Freuden, andere Sorgen und Nöte trieben die Klettgauer vor 50 Jahren um. Dreht man die Zeit auf das Jahr 1973 zurück, so bildeten seit der Gemeindereform 1971 die fünf Dörfer, Erzingen, Grießen, Rechberg, Weisweil und Riedern die Gemeinde Klettgau. Zwei „Widerspenstige“, Geißlingen und Bühl, wurden zwei Jahre später, 1975, zwangsweise eingemeindet.

Die 1970er-Jahre zu beschreiben, dürfte der Generation der Babyboomer leichtfallen, erlebte sie doch in dieser Epoche ihre Jugend, ihre Sturm- und Drangzeit. In der großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen besuchten viele die weiterführenden, die beruflichen Schulen. Um der kleinen dörflichen Welt zu entfliehen, trampten Jugendliche in die Stadt, um Freunde zu treffen, ins Kino zu gehen oder um Konzerte zu besuchen.

Das Weltgeschehen war geprägt durch das Ende des Vietnamkrieges, die Ölkrise sorgte für eine schwere Rezession der westlichen Welt.

Das ländlich beschauliche Klettgauer ging seiner Wege, Bürgermeister war damals Johannes Meier, der 1992 völlig überraschend in seiner vierten Amtsperiode verstarb. In seine Ära fiel der Bau der Hauptschule Klettgau 1976. Sie war zweifellos ein Meilenstein für die Gesamtgemeinde, besonders für deren Zusammenwachsen. Sein Nachfolger wurde Hubert Roth. In dessen im Jahr 2000 erschienenen Heimatbuch „So isch es gsiii“ ist nachzulesen, dass in diesen Jahrzehnten bis zum Millennium die Gemeinde Klettgau rund 200 Millionen

D-Mark in die Infrastruktur investiert hat.

Der Sprung in jüngst vergangene Jahre zeigt gleichfalls große Investitionen auf, allen voran der Breitbandausbau, die Fertigstellung des Anbaus der Realschule, der Neubau der Mehrzweckhalle in Geißlingen – allesamt Millionenprojekte.

Mit dem Baugebiet Wetteäcker II und den neuen Gewerbegebiet Rubel, beide in Erzingen, steht Bauland für Privatleute als auch Gewerbebetriebe zu Verfügung.

Lange Zeit war die Sicherstellung der medizinischen Versorgung ein großes Sorgenkind, mit der Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) im Grießener Rathaus zeichnet sich die Lösung ab. Dazu erklärt Bürgermeister Ozan Topcuogullari: „Das MVZ, dessen Planung nun abgeschlossen ist und das jetzt in die Verwirklichung geht, wird vielen Menschen die ärztliche Versorgung sichern.“

Eines der großen Anliegen des Erzinger Bürgermeisters ist das Thema Bildung. Er führt in diesem Zusammenhang die Einrichtung des Radfahr-Verkehrsübungsplatzes in Verbindung mit der modernen Ausstattung der Schulen und dem Anbau der Realschule an, dies sichere die gute Qualität der Bildung in Klettgau.

Und der gegenwärtig groß durchgeführte Breitbandausbau werde der Gemeinde einen Schub nach vorne bereiten.

„Ich sehe die Gemeinde Klettgau auf einem sehr guten Weg in die Zukunft. Ich wünsche mir, dass Klettgau eine attraktive Gemeinde zum Wohnen, Leben und Arbeiten bleibt. Wir setzen alles daran, dass uns das gelingt.“