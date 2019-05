ERzingen – Alles begann vor fast 50 Jahren mit der Ausbildung des Inhabers Günter Geiger zum Elektriker bei der Firma Elektrohaus Indlekofer GmbH. Diese schloss er 1974 ab und arbeitete fortan als Geselle. Im Jahre 1984 wurde er zusammen mit Andreas Bollinger zum Teilhaber und Geschäftsführer ernannt und vervollständigte seine Kompetenz zwei Jahre später mit dem Meistertitel. Das Jahr 2000 läutete auch für das Unternehmen eine neue Ära ein, so firmierten die beiden geschäftsführenden Gesellschafter fortan unter der EP Bollinger & Geiger GmbH. Fünf Jahre später wurden die beiden Geschäftsbereiche in Handel und Handwerk aufgespalten. Der Weg für die neue Elektrotechnik Geiger GmbH war gebahnt. Seit nunmehr fast 15 Jahren tätigt das Unternehmen seine Geschäfte erfolgreich unter diesem Namen. Die stetig wachsende Kompetenz erforderte im Jahre 2010 den Neubau des Firmengebäudes und den damit verbundenen Umzug in die Fabrikstraße 10. Derzeit beschäftigt die Elektrotechnik Geiger GmbH 13 Mitarbeiter, die sich um diverse Belange der Kunden vor Ort kümmern.

Portfolio

Das Leistungsportfolio umfasst: Elektroinstallationen, Smart Home, E-Check, Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Netzwerktechnik, Telefonanlagen, Videoüberwachung, Briefkasten- und Sprechanlagen,

E-Ladesäulen für Elektroautos, Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, Infrarotheizungen sowie Zentralstaubsaugeranlagen.

Günter Geiger freut sich auf die Besucher: „Nutzen Sie Ihre Stimme, gehen Sie am 26. Mai zur Wahl und kommen Sie danach zum Mittagessen bei uns vorbei, um sich in ungezwungener Atmosphäre genauer über unser Angebot zu informieren. Ein Teil der Einnahmen aus der Bewirtung wird für gemeinnützige Zwecke gespendet. Das Team freut sich darauf, viele Gäste am 26. Mai auf dem Firmengelände begrüßen zu dürfen.