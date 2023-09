Eine Party mit Musik und Tanz hat es im Erzinger Schwimmbad noch nie gegeben. So gesehen war das Projekt „Bad-Party“ des Klettgauer Vereines Kulturraum etwas Neues, dem die Vereinsmitglieder mit vorsichtigen Erwartungen entgegensahen. Doch um es vorwegzunehmen, die Premiere am vergangenen Wochenende war durchweg von Erfolg gekrönt.

Mit ihrem Konzert beeindruckte die Cover-Band 7 Sins bei der Erzinger Bad-Party ihre Zuhörer. | Bild: Eva Baumgartner

Laut Veranstalter besuchten 300 Gäste die Party. Als besonderes Zugpferd erwies sich die Band 7 Sins, die es verstand, im Handumdrehen die Wiesenfläche vor der Bühne mit tanzendem Volk zu füllen. Die Kulisse des Schwimmbades tat ein Übriges, ganz besonders bei Einbruch der Dunkelheit. Mit dem Einlass der Besucher am frühen Abend waren zuerst die Stände mit Speisen und Getränken gefordert. Derweil gab der Chor Just for Fun ein kurzweiliges Gastspiel, bevor die Band 7 Sins ihren Auftritt hatte. Die Musiker mit Frontfrau und Sängerin Cindy Möck eroberten mit angesagten Soul-, Rock- und Pop-Hits das Publikum. Dieses tanzte auf der Wiese, hüpfte herum und sang bei vielen bekannten Hits aus vollen Kehlen mit.

Das Publikum feierte mit. | Bild: Eva Baumgartner

Die Stimmung der Partybesucher war hervorragend. Freilich war ein erfrischender Sprung zwischendurch ins kühle Nass strengstens untersagt, darauf hatte Schwimmmeister Peter Hase ein Auge. Trotz der ausgelassenen Stimmung ging es sehr gesittet zu, es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

Ohnehin musste die Party bereits gegen 23.30 Uhr beendet werden, bevor die Organisatoren mit den umfangreichen Aufräumarbeiten zu beginnen hatten. Für den Veranstalter war das Schwimmbadfest eine große Herausforderung, die sich gelohnt hat. Vorsitzender Michael Ehm bilanziert: „Alles hat gut gekappt, von der Organisation bis zur Umsetzung und dem Aufräumen. Was uns aber ganz besonders gefreut hat, dass wir es geschafft haben, alle Altersgruppen zu einem schönen Fest zusammenzubringen.“