Erzingen (eva) Sommer, Sonne, Hitze: Bei den derzeitig fast schon tropischen Temperaturen ist der Erzinger Getränkehandel Göbel in der Hauptstraße 105 mehr denn je eine wichtige und beliebte Anlaufstelle, um sich mit kühlen und frischen Getränken einzudecken.Der heutige 1 Juli ist für den Inhaber Oliver Göbel ein besonderer Tag, denn genau vor 25 Jahren, im Jahr 1994, hat er den Betrieb von seinem Vater Rudi Göbel übernommen. Seitdem ist er der Mann in Klettgau für Getränke aller Art, er beliefert zuverlässig die Haushalte, die Festlichkeiten auf den Dörfern und steht jeden Tag in seinem Abholmarkt für die Kunden bereit.