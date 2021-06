Klettgau vor 2 Stunden

24-jähriger Autofahrer übersteht Unfall mit Totalschaden unverletzt

Zu einem Unfall mit Totalschaden kam es am Dienstagabend in Erzingen. Ein 24-jähriger Autofahrer überschlug sich dabei mit seinem Auto, an dem ein Totalschaden von rund 20.000 Euro entstand. Der Mann blieb unverletzt.