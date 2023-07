Ein mit 24 Heuballen beladener Anhänger ist am Donnerstagnachmittag, 6. Juli, 14.50 Uhr, auf der Fahrt zwischen Dettighofen und Klettgau-Bühl in Brand geraten, teilt die Polizei am Freitag, 7. Juli mit. Laut Angaben waren die Feuerwehren Klettgau und Jestetten Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Traktorfahrer erlitt wohl Verbrennung an Hand und Nacken.

Traktor und Anhänger fahren auf der Sommerau

Ein Mann fuhr mit seinem Traktor und dem voll beladenen Anhänger auf der Sommerau nach Klettgau-Bühl. Er wollte die 24 Heuballen der Polizei zufolge zu einem landwirtschaftlichen Hof bringen.

Fußgänger am Straßenrand gestikuliert

Rund 40 Minuten sei er bereits unterwegs gewesen, als auf Höhe der Bühler Säge ein Fußgänger gestikulierte und ihn auf den Rauch an der Ladung aufmerksam machte.

Fahrer will Zugmaschine und Anhänger trennen

Der Fahrer steuert seinen Traktor und Anhänger auf eine Hofzufahrt. Er wollte die Zugmaschine abhängen. Wie die Feuerwehr Jestetten auf ihrer Homepage schreibt, seien aber einige Ballen herabgefallen und hätten die Deichsel erhitzt. Nur dank Mithelfern und dem Einsatz von Feuerlöschern und Gartenschläuchen gelang es, die Zugmaschine abzukoppeln.

Offensichtlich zog sich der Traktorfahrer die Verbrennungen beim Lösen des Anhängers zu.

Brand bei Klettgau-Bühl: Die Heuballen brennen lichterloh. | Bild: Feuerwehr Jestetten/Klettgau

Mit Zugmaschine und Frontlader

Es dauerte nicht lange, bis die Strohballen in Flammen standen. Mit der Zugmaschine und dem Frontlader seien die Ballen abgeladen und auseinander gezogen worden.

Mittlerweile kam die Feuerwehr Klettgau am Einsatzort an, die Feuerwehr Jestetten wurde nachgefordert.

Nach vier Stunden ist der Einsatz beendet

Es habe laut Polizei Stunden gedauert, bis alles gelöscht war. Die Feuerwehr Klettgau gibt das Einsatzende auf ihren Internetseiten mit 18.45 Uhr an. Die Feuerwehr Jestetten schreibt, dass sie um 18 Uhr wieder Einsatzbereitschaft im Gerätehaus hergestellt habe.

Vielleicht war es einen Zigarettenkippe

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass möglicherweise eine aus einem Auto Im Gegenverkehr geworfene, glimmende Zigarettenkippe das Feuer entfacht haben könnte.

Der leere Anhänger, umgeben von starkem Rauch. | Bild: Feuerwehr Jestetten/Klettgau

Die Polizei gibt den Schaden an den Heuladung mit 960, am Anhänger mit rund 4000 Euro an.

Die Feuerwehr Klettgau und Jestetten waren der Polizei zufolge mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls Polizei und Rettungsdienst.