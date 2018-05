11.05.2018 19:43 Sandra Holzwarth Klettgau 24 Athleten des Fördervereins Special Olympics Hochrhein starten bei Nationalen Sommerspielen in Kiel

24 Athleten des Fördervereins Special Olympics Hochrhein starten vom 14. bis 18. Mai bei Nationalen Sommerspielen in Kiel. Die Behindertensportler treten in fünf Sportarten an: Schwimmen, Handball, Radfahren, Golf und Leichtathletik.