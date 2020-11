von sk

Die Nachbarschaftshilfe des Vereins Innovatives Dorfleben – einladend & effektiv – Soziales Netzwerk Klettgau hatte einen Antrag auf Förderung aus dem Sonderprogramm „Ehrenamt stärken“ gestellt und darf sich nun auf Fördermittel in Höhe von 2030 Euro freuen. Das teilte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter mit.

Angesichts der neuen Corona-Schutzmaßnahmen begrüßt Rita Schwarzelühr-Sutter die finanzielle Unterstützung. Die Sondermaßnahme „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“ wird aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung gefördert. Ziel dabei ist, ehrenamtliche Initiativen zu unterstützen, die in ländlichen Räumen in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind und die in Folge der Covid-19-Pandemie vor besonderen Herausforderungen stehen.

Aktuell gilt eine Vielzahl von Auflagen und Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Das führt zu erheblichen Einschränkungen sowie zusätzlichen Aufwendungen und Kosten, die der Bund durch die Förderung abfedern will. „Ich danke den engagierten Bewohnern von Klettgau, die großartige Nachbarschaftshilfe leisten und ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Einkaufsdienste anbieten, zum Beispiel für Lebensmittel oder Medikamente. Es ist wichtig, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten weiter zusammenhalten. Deshalb freue ich mich über die Wertschätzung, die der Verein heute durch diese Fördermittel erfährt“, so Schwarzelühr-Sutter.