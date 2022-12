von Albert Moser

Zu den Höhepunkten zählte sicherlich die Bürgermeisterwahl am 6. Februar. Die seit 2014 amtierende Gemeindechefin Marion Frei stellte sich zur Wiederwahl und wurde als Alleinkandidatin souverän mit 385 Stimmen was 98 Prozent entspricht, für weitere acht Jahre zum Gemeindeoberhaupt von Dettighofen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 47 Prozent.

Die Freude war groß, als am Abend in der Gemeindehalle das Ergebnis von Bürgermeisterstellvertreter Markus Glattfelder bekannt gegeben wurde und der Musikverein Dettighofen zu Ehren der alten und neuen Bürgermeisterin aufspielte.

Gratulation zur Bürgermeisterwahl in Dettighofen (von links): Kurt Altenburger (Gemeindspräsident Rafz), Ozan Topcuogullari, Marion Frei, Landrat Martin Kistler, CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller und Andreas Morasch Rathauschef in Lottstetten. | Bild: Albert Moser

Unter den Gratulanten befanden sich neben vielen Bürgern viel Politprominenz; die Bürgermeister aus den benachbarten Gemeinden, die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller und Landrat Martin Kistler. Alle drückten ihre Wertschätzung gegenüber Marion Frei aus und freuten sich auf weitere gute Zusammenarbeit. Die Verpflichtung und Einführung Freis in ihre zweite Amtszeit fand dann Anfangs Mai im Beisein von Landrat Martin Kistler statt.

Musikverein feiert Jubiläum

Ende Mai feierte der Musikverein Dettighofen mit einem dreitägigen Fest seinen 150. Geburtstag. Das große Zelt bei dem Gemeindekomplex war bei der Eröffnung am Vatertag übervoll und während den gesamten Veranstaltungen gut besucht. Das Organisationskomitee des MV Dettighofen hatte ganze

Arbeit geleistet und die dörfliche Solidarität mit der Mithilfe der anderen Vereine funktionierte ebenfalls vorbildlich.

Dettighofen Dettighofen liegt am Eingang zum 1840 eingerichteten und 1935 wieder aufgehobenen Zollausschussgebiet, dem sogenannten Jestetter Zipfel. Zur Gemeinde Dettighofen gehören seit 1. Januar 1974 neben dem Ort Dettighofen die durch die Gemeindereform angeschlossenen Ortschaften Baltersweil und Berwangen. Bürgermeisterin ist seit 2014 Marion Frei. Sie wurde Anfang des Jahres als einzige Kandidatin wiedergewählt.

Am Samstag fand das Bezirksmusikfest des Bezirkes 3 des Blasmusikverbandes Hochrhein mit einem Defilee vor vielen hundert Zuschauern und schönstem Wetter statt. Die gesamte Abgeordnetenprominenz des Landkreises machte dem Musikverein Dettighofen ihre Aufwartung und die beiden Vorsitzenden Simone Römersperger und Marcel Häring konnten mit dem gesamten Ablauf mehr als zufrieden sein. Die kleine Gemeinde Dettighofen hatte sich von seiner besten Seite präsentiert.

Freude beim FC Dettighofen

Innerhalb weniger Tage hatte der FC Dettighofen ein überaus volles Programm. Zum traditionellen Grümpelturnier hatte sich auch noch das Abstiegsgespenst gesellt. Nach Beendigung der offiziellen Runde musste der FCD in Murg beim Entscheidungsspiel gegen deren zweite Mannschaft nach einem 1:1 eine Woche zuvor in Dettighofen unbedingt gewinnen. Die Freude des mit zwei Reisebussen und vielen Privatautos angereisten Anhangs nach dem 2:0 Sieg war riesengroß.

Mit Pauken und Trompeten feuerten die vielen Supporter das Team von Jürgen Rüdt und Robin Frey zum Sieg an. So verzogen die dunklen Wolken über dem FCD. Wenige Tage später fand das 7. Theo Kaiser-Gedächtnisturnier der Alte Herrenabteilung auf dem Sportplatz im Berchenwald mit dem Turniersieg der AH des SV Jestetten statt. Die FCD- Spieler um Trainer Winfried Hauser gewannen Ende Juli wiederum den Pokal der Jestetter Sportwoche mit zwei überzeugenden Siegen.

Viel bewegt für Heimatgemeinde

Traurig: Altbürgermeister Gerhard Riedmüller starb am 17. September mit 68 Jahren. | Bild: Albert Moser

Dettighofen verlor am 17. September mit dem Tod von Altbürgermeister Gerhard Riedmüller einen Menschen und eine Persönlichkeit von großer Bedeutung. Mit erst 68 Jahren starb Riedmüller im Krankenhaus Singen. Mehrere Monate dauerte der Leidensweg des in Baltersweil geborenen und aufgewachsenen Kommunalpolitikers, der auch zeitlebens in seiner Heimatgemeinde gewohnt hat. In seiner 24-jährigen Amtszeit als Bürgermeister erfolgte die Weiterentwicklung der Gesamtgemeinde und dem Umbau des Rathauses und der Mehrzweckhalle sowie des Kindergartens und der Realisierung der Kläranlage.

Gerhard Riedmüller war in zahlreichen kulturellen und sportlichen Vereinen aktiv engagiert. Er hinterlässt seine Ehefrau Lucia mit der er seit 1978 verheiratet war und die beiden erwachsenen Töchter Sabrina und Alexandra und Enkel Nicklas. Die Abdankungsfeier am 30. September, in der bis auf den letzten Platz besetzten Gemeindehalle, zeigte die Gerhard Riedmüller entgegengebrachte Wertschätzung der Bevölkerung, der politischen Amtsträger und der Vertreter der örtlichen Vereine auf.