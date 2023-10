Klettgau – Die Sparkasse Hochrhein hat in der Geschäftsstelle Erzingen fast 20.000 Euro an Vertreter einiger Klettgauer Vereine übergeben. Der Vorstandsvorsitzende Wolf Morlock, der Leiter des Sparkassencenters Klettgau Jens Grießer, die Direktorin Privatkunden Silvia Knöpfle und Bürgermeister Ozan Topucuogullari empfingen die Vereinsvertreter. Eine Spende erhielten unter anderem die Frauengemeinschaften aus Rechberg, Riedern und Weisweil, der Frauentreff Erzingen, die Landfrauen aus Bühl und Geißlingen und die katholische Frauengemeinschaft Grießen. Silvia Knöpfle betonte, dass der hohe „Frauenanteil“ der diesjährigen Empfängervereine daran liege, dass diese Gruppen in den vergangen Jahren wenig bedacht wurden.

Die Vereinsvertreter informierten über die geplanten Anschaffungen und Investitionen. In den meisten Fällen möchten sie in neue Ausstattung, speziell in der Nachwuchsförderung investieren. Auch Fußballvereine und Narrengemeinschaften wurden bedacht.