von Sabine Gems-Thoma

Der Förderverein Hohentengen-Lienheim unterstützt seit Jahren die Arbeit der Sozialstation Klettgau-Rheintal. Nun hat die Vorsitzende Margot Bernauer Geschäftsführer Christoph Siebler einen Scheck über 2000 Euro überreicht. Coronabedingt verschob sich die Versammlung, die alle zwei Jahre einberufen wird, um ein Jahr. „Wir hatten fast keine Aktivitäten“, stellte Bernauer fest. Zugenommen hat der Kassenbestand. Die Einnahmen, überwiegend aus den Mitgliederbeiträgen, übertrafen die Ausgaben für die Ausgleichspauschale für in Anspruch genommene Leistungen durch die Mitglieder und die Zulage an die Kirchengemeinden, die die Sozialstation finanziell unterstützen, informierte Kassiererin Brunhilde Kramhöller. Aktuell hat der Verein 247 Mitglieder. Altersbedingt werden es jedoch immer weniger. Seit 2018 starben 32 Mitglieder, drei neue wurden hinzugewonnen.

Die Leistungen

„Sie sind für uns Multiplikatoren in den Gemeinden“, dankte Christoph Siebler dem Förderverein und gab einen Überblick über die vielfältigen Leistungen der Sozialstation Klettgau-Rheintal. 1979 nahm sie ihren Betrieb auf und ist seit 2016 gemeinnützige GmbH. Ambulante Pflege, Tagespflege, Menü Mobil, Beratung und Begleitung Betroffener und ihrer Angehörigen tragen dazu bei, trotz Einschränkungen möglichst lange zu Hause leben zu können und die Lebensqualität zu erhalten.

Die Betreuung

2020 wurden knapp 100.000 behandlungspflegerische Besuche bei 450 Patienten von den Pflegekräften im Verbreitungsgebiet der Sozialstation vorgenommen, in Hohentengen waren es 13.400 Besuche bei mehr als 70 Menschen. Für die Grundpflege waren es 42.700 Einsätze, davon in Hohentengen 7000 bei 60 Menschen. Durchschnittlich werden am Tag 52 Menschen in der Tagespflege betreut, insgesamt sind es 172 Gäste, davon 21 aus Hohentengen. Teamleiterin für den Bereich Rheintal ist Monika Appelhans.

Die Mitarbeiter

180 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufen sind im Einsatz. „Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und großzügige Sozialleistungen“, warb Christoph Siebler für eine Ausbildung im Pflegebereich, denn auch für die Sozialstation, die Ausbildungsbetrieb ist, wird es schwerer Nachwuchskräfte zu finden. Wer Fahrdienste zur Tagespflege oder für das Menü Mobil übernehmen möchte, ist willkommen. Überaus erfreut nahm Siebler die Spende des Fördervereins über 2000 Euro entgegen, mit der Tablets für die Tagespflegegäste angeschafft werden und das Büro der Sozialstation in Hohentengen weiter ausgestattet wird.