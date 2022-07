von sk

Dass Völkerverständigung und gute nachbarschaftliche Beziehungen nicht selbstverständlich sind, ist vielen mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs schmerzhaft bewusst geworden. Dieser Grundgedanke führte nach dem Zweiten Weltkrieg die Staatsmänner de Gaulle und Adenauer zum Wunsch der Aussöhnung und Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. 1976 waren auch in Klettgau und Clisson die Vorbereitungen abgeschlossen und beide Gemeinden vereinbarten die Partnerschaft. Diese wird unterstützt und getragen vom Klettgauer und Clissoner Komitee, die regelmäßig Kontakt halten und persönliche Besuche pflegen, Austausche unterstützen und vorbereiten sowie gemeinschaftliche Aktionen planen und erleben.

Die scheidende Vorsitzende Ute Weißenberger (Mitte) wird von ihren Vorstandskollegen mit einem Geschenk verabschiedet. | Bild: Partnerschaftskomitee Klettgau-Clisson

Seit 2006 leitete Ute Weißenberger das Komitee auf deutscher Seite, nun ist sie an der Hauptversammlung von Bürgermeister Topcuogullari und ihren Vorstandskollegen verabschiedet worden. Schon als Kind knüpfte sie Kontakte nach Frankreich, ihre Eltern waren Gastgeber. Später schloss sie beim Schüleraustausch Freundschaften. Anders als im Urlaub, erlebe man im Austausch, wie die Menschen leben, wohnen und kochen. Die Mitglieder hoffen, weiter auf ihre Erfahrungen zurückgreifen zu können. Der neue Vorstand: Bettina Wieser (Vorsitzende), Patrick Siebler (stellvertretender Vorsitzender), Nadine Schlosser (Schriftführerin), Constantin Weißenberger (Kassiererin), Renate Weihermann (Schüleraustausch), Marion Schnur und Anni Schilling (Beisitzerinnen).

Das Komitee hofft, dass die Corona-Einschränkungen nun enden und Besuche wieder stattfinden können. Zuletzt hatten sich die Komitees 2019 getroffen, der jüngste Schüleraustausch fand 2020 statt. Neben der Fortführung des Austausches der Vereine und der Schüler steht die Vorbereitung des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft 2026 an. Außerdem soll versucht werden, Menschen aus Clisson und Klettgau zusammen zu bringen, die bislang nicht involviert waren. Versucht werden soll ein Austausch über gemeinsame Interessen und Handwerkskunst (etwa Imkern oder Weinanbau) und Jugendaustausch, auch ohne Fremdsprache in der Schule, zum Beispiel über die Jugendbeteiligung der Gemeinden. Die nächsten Aktionen sind ein Besuch in Clisson von 29. Oktober bis 2. November (Interessierte können sich beim Vorstand melden, die Zugtickets werden früh bestellt) und der Schüleraustausch im Februar und April.

Kontakt ist möglich unter der Telefonnummer 07742/64 09.