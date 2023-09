Grießen – Die Fruchtsaftkelterei Ebner in Grießen feiert in diesem Jahr ihr 130-jähriges Jubiläum. 1893 gründete Emil Ebner im Albtal ein kleines Unternehmen, in der er aus Leitungswasser und Sodazusatz ein Tafelwasser produzierte. Daraus entwickelte sich ein Getränkehandel, der 1909 nach Häusern umgezogen ist. In den 1950er Jahren wurde die hauseigenen Sodawasser- und Limonadenproduktion um die Herstellung von regionalen Säften erweitert. In der vierten Familiengeneration haben sich Thorsten Ebner und seine Lebensgefährtin Susanne Kaiser ganz der Saftproduktion aus regionalem Obst verschrieben und führen die Fruchtsaftkelterei erfolgreich weiter.

2008 hatte sich Thorsten Ebner auf Grund steigender Nachfrage dazu entschieden den Produktionsstandort zu vergrößern und in diesem Zuge von Häusern in einen Neubau nach Grießen zu verlegen. Eine sinnvolle Entscheidung, denn die Fruchtsaftkelterei Ebner bezieht schon seit Jahrzehnten ihre Äpfel und anderes Obst aus dem Klettgau und der nahen Umgebung. „Die Kelterei ist jetzt dort beheimatet, wo sie hingehört – bei den Erzeugern“, erklärt Thorsten Ebner.

Inmitten malerischer Obstwiesen werden in dem modernen Produktionsgebäude in Grießen heute stündlich zehn Tonnen Obst verarbeitet und 4000 Literflaschen Saft produziert, schonend und ökologisch verarbeitet aus regionalem Obst, darauf legt Fruchtsaftmeister Thorsten Ebner großen Wert. In den vergangenen Jahren hat er stetig in seinen Maschinenpark investiert, unter anderem in eine vollautomatische Presse und eine energieeffiziente Flaschenspülmaschine. Eine moderne Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert umweltfreundlichen Strom.

Von der Obstannahme über das Mosten bis hin zur Flascheninspektion, Abfüllung und Palettierung laufen alle Arbeitsvorgänge vollautomatisch auf modernen Anlagen unter einem Dach. Unterstützt werden Thorsten Ebner und Susanne Kaiser von einem starken Team aus sechs engagierten Mitarbeitern.

Ab September herrscht Hochsaison in der Furchtsaftkelterei Ebner. Bauern und Gartenbesitzer fahren mit vollbeladenen Anhängern auf dem Hof der Furchtsaftkelterei und liefern Mostobst an. Im Gegenzug erhalten die Lieferanten Saft-Gutscheine, die sie aus dem kompletten Ebner-Sortiment einlösen können. Aus dem angelieferten Obst entwickelt Fruchtsaftmeister Thorsten Ebner auch immer wieder neue Kreationen, die das Sortiment an traditionellen Säften erweitern. Auch Schorle werden in Grießen hergestellt. Gerade jetzt in der warmen Jahreszeit sind neben Apfel, Birnen, Orangen, Johannisbeere oder Mehrfruchtsäften auch erfrischende Schorle aus Quitten, Rhabarber oder anderen leckeren Früchten sehr gefragt. Rund 50 verschiedene Produkte werden bei Ebner hergestellt und in unterschiedlichen Gebinden verkauft. Um besondere Spezialitäten in kleineren Mengen produzieren zu können, hat das Unternehmerpaar vor fünf Jahren in eine zweite kleinere Obstpresse investiert.

In der Fruchtsaftkelterei Ebner wird nur heimisches Obst verarbeitet, darauf legt das Unternehmerpaar großen Wert. „Wir kaufen kein Obst aus dem Ausland. Deshalb ist die Erhaltung der heimischen Streuobstwiesen für uns ein ganz wichtiges Ziel und auch eine Herzensangelegenheit, die wir tatkräftig unterstützen“, betont Thorsten Ebner.

„Die Ernten werden schlechter, was wir mit Sorge verfolgen“, erklärt Suanne Kaiser. Grund dafür sind die Trockenheit, Bienensterben und der Rückgang von Naturwiesen und Obstbäumen. „Das Bewusstsein für die Natur geht verloren, obwohl die Konsumenten verstärkt nach naturreinen Produkten verlangen“, erklärt Thorsten Ebner. Das Unternehmerpaar engagiert sich tatkräftig im Naturschutz, initiiert und finanziert in Zusammenarbeit mit der Naturschutzgruppe, der Siedlergemeinschaft Klettgau sowie der Gemeinde Klettgau auch regelmäßig Pflanzaktionen für Obstbäume.