Erzingen – Über das Pfingstwochenende von Samstag,

4. Juni, bis Montag, 6. Juni, feiert Erzingen sein 1150-jähriges Bestehen. Passend zum Jubiläum verwandelt sich das Gelände rund um die Realschule zu einem Mittelalterspektakel mit Gauklern, Märchenerzählern und vielen weiteren Attraktionen. „Ein Mittelalterfest ist genau das richtige Ambiente, um die Vergangenheit wieder ein wenig aufleben zu lassen“, so der Bürgermeister Ozan Topcuogullari.

Eine Reise zurück ins Mittelalter könne dabei gleichzeitig genutzt werden, um mehr über die Heimatgeschichte und ihre Menschen zu erfahren. Der Historiker und Alt-Bürgermeister Hubert Roth hat die Geschichte von Erzingen und der Gemeinde Klettgau in mehreren Werken aufgearbeitet. Dass sich Kelten und später auch die Römer nach ihrer Expansion in Südwestdeutschland ab dem

1. Jahrhundert im Klettgau niederließen, führt er zurück auf klimatische Bedingungen und fruchtbare Böden: „Das von Wald eingesäumte Klettgautal war mit seinen fruchtbaren Böden für den Ackerbau ideal geeignet und die sonnigen Südhänge boten für den bis dahin dort unbekannten Rebbau gute Bedingungen.“ Mit dem Fall der Römischen Außengrenze, auch Limes genannt, ging das Land an die Alemannen.

Zum Rebbau, der auch heute im Winzerdorf noch eine große Rolle spielt, fanden die Menschen allerdings erst wieder im Zuge der Christianisierung zurück. „Es dauerte noch Jahrhunderte, bis die hier eingedrungenen Alemannen unter der Anleitung des Klosters Rheinau überhaupt Weinbau betrieben“, betont Hubert Roth.

Die Bevölkerung, die laut dem Alt-Bürgermeister, auch in Erzingen zumeist bäuerlich geprägt war, müsse dabei immer in Verbindung mit ihren Grundherren betrachtet werden – zu dieser Zeit das Kloster Rheinau. Höhere Forderungen, in Form des Zehnten, führten in den Jahren 1523 bis 1525 schließlich zum Bauernkrieg, der in Stühlingen seinen Beginn und in einer blutigen Schlacht in Grießen sein Ende nahm.

Weitere Kriege wie der Schweizer-Schwabenkrieg von 1499 und der von 1618 bis 1648 stattfindende Dreißigjährige Krieg brachten „für Erzingen erneut viel Leid und Not“. Erst mit der einsetzenden Industrialisierung wandelte sich das landwirtschaftlich geprägte Dorf durch die Ansiedlung der Stehli und der Erzinger Ziegelwerke. Doch auch die zwei Weltkriege haben in Erzingen tiefe Spuren hinterlassen, die erst ab den 50er-Jahren wirtschaftlich und kommunalpolitisch abgefedert wurden.