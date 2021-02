100 Jahre – eine schillernde Zahl, ein großes Jubiläum. Der Fußballclub Grießen blickt in diesem Jahr auf seine ein Jahrhundert dauernde Vereinsgeschichte zurück. Trotz Corona arbeiten die Organisatoren hinter den Kulissen intensiv an den Vorbereitungen für ein Programm, das sich über das ganze Jahr hinzieht. Am Sonntag geht‘s schon los. Mit einer Ausstellung im Dorf. Exakt an dem Datum, an dem vor 100 Jahren junge Fußballenthusiasten im Gasthaus „Kranz“ den FC gründeten.

Zur Ausstellung Fotos und Ausstellungsstücke sind ab Sonntag, 28. Februar, in den Schaufenstern von folgenden Geschäften und Einrichtungen zu sehen: Grundschule Grießen, Gasthof zum Kranz, Schreiner Stoll, Norbert Berger, Villa Camala, Eckert Keramik, Alemannen Apotheke, Bäckerei Dörflinger, ehemals Foto Spitznagel, Heikes Blumenparadies, Familie Rehm. FC-Jubiläumsessen bieten das Gasthaus „Brauerei„ (Sauerbraten mit Nudeln und Püree), der Gasthof und Pizzeria „Kranz“ (extra große „Fußballer-Spaghetti Rot-Weiß“) und Landgasthof „Mange“ (Cordon Bleu vom Landschwein mit Pommes rot-weiß).

In Schaufenstern von elf Geschäften im Dorf sind in den nächsten Wochen Fotos und Ausstellungsstücke zu sehen, die die lange Vereinsgeschichte des FC abbilden und dokumentieren. Sie sollen einen Einblick ins Vereinsleben während der vergangenen hundert Jahre bis heute bieten. Zu sehen sind zum Beispiel Zeitungsberichte, Fotos von Feiern, Titelgewinnen, vom Vereinsgelände, aus der Jugendabteilung, von den Partnerschaften und Aktivitäten.

Eine weitere Impression vom Meisterteam des FC Grießen 2012 nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Hochrhein. | Bild: Michael Neubert

Die Organisatoren haben zudem einen Malwettbewerb für Kinder der Grundschule, des Kindergartens und der eigenen Jugendabteilung lanciert. Natürlich zum Thema Fußball und FC Grießen. Die schönsten und interessantesten Bilder finden einen Platz in einem der Schaufenster. Überdies gibt es unter anderem Eintrittskarten für den Europapark, für den Wild- und Freizeitpark in Löffingen sowie eine Jahreskarte für das Schwimmbad in Erzingen zu gewinnen. „Jedes Kind bekommt etwas“, versprechen die Organisatoren Carmen Pälmke, Roland und Andreas Bluhm in einer Videorunde. Sie schätzen, dass sie mit dem Malwettbewerb rund 200 Kinder erreicht hätten. „Ob alle mitgemacht haben, wissen wir nicht. Es ist ja freiwillig“, erklärt Andreas Bluhm.

Die Bewirtung

Der Verein holt auch drei örtliche Gastronomen mit ins Boot. Sie bieten ab Sonntag drei verschiedene FC-Jubiläumsmenüs an, die nach Bestellung abgeholt werden können. Eine kleine Überraschung des Vereins gibt es dazu.

Regionalsport Hochrhein Beim Dorfverein FC Grießen fühlt sich Trainer Jörg Ritter so richtig wohl Das könnte Sie auch interessieren

Mit Blick auf die Corona-Verordnung bedauert Roland Bluhm: „Schade, dass einige Geschäfte zu sind. Aber wir können die Sachen ausstellen.“ Die Bereitschaft, mitzumachen, sei groß gewesen. Carmen Pälmke berichtet von ihrem Rundgang durchs Dorf: „Ich habe spontan geklingelt und gefragt. Alle waren sofort bereit, ihre Schaufenster zur Verfügung zu stellen und zu helfen.“ Unterstützung bekommt der Verein zudem von der Gemeinde, speziell vom Bauhof. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln dekorieren mehr als ein halbes Dutzend Helfer am Samstag die Schaufenster.

Grießen Verein kämpft mit Problemen: Erste Mannschaft des FC Grießen steigt in Kreisliga B ab Das könnte Sie auch interessieren

Der FC Grießen sieht sich als ein Teil des Dorfgeschehens. Deshalb heißt das Motto „Ein Dorf – ein Verein“. Roland Bluhm erklärt: „Wir möchten die Bevölkerung mit einbeziehen. Seit August 2019 planen die Organisatoren bereits für das Jubiläum. Die einsetzende Corona-Pandemie mit allen Verordnungen hat die Vorbereitungen und Planungen nicht einfach gemacht. Das Team hat umplanen müssen. So ist zum Beispiel das ursprünglich für Samstag geplante Festbankett auf den 8. Oktober verschoben. Noch hoffen die Organisatoren, dass das dreitägige Sommerfest mit tollen Fußballspielen und weiteren Aktivitäten vom 9. bis 11. Juli durchgeführt werden kann. Einen Plan B gebe es bisher nicht. Mit der Vernissage starten die FC-ler erst einmal durch.