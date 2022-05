von Eva Baumgartner

Berthold Weissenberger und Axel Huber wurden vom Musikverein Erzingen für 50 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet. Eine Ehrung, die längst fällig war, aber wegen Corona erst jetzt nachgeholt werden konnte.

Klettgau Ein letztes Mal mit Taktstock: Musikverein Erzingen verabschiedet Dirigenten Elmar Maier Das könnte Sie auch interessieren

Vorsitzender Christoph Zimmermann war voll des Lobes über diese beiden Vereinspersönlichkeiten – dies in vielerlei Hinsicht. Seinen Ausführungen zufolge ist Berthold Weissenberger seit eh und je der Mann am Waldhorn. In seinen Sturm und Drang Jahren war er schon Mitglied der damaligen Knabenmusik, von der er 1973 in den Verein wechselte. Viele Jahre war er Vorstandsmitglied, erst als Beisitzer, später als zweiter Vorsitzender.

Klettgau Turnverein Erzingen gewinnt trotz Pandemie Mitglieder Das könnte Sie auch interessieren

Er war zudem Festwirt beim Winzerfest. Beide Aufgaben hat er 18 Jahre lang ohne Murren und Knurren zur vollen Zufriedenheit aller bestens erfüllt. „Besonders beliebt ist er wegen seines trockenen Humors und seinen vielen Anekdoten über die alten Zeiten, sodass es mit ihm immer etwas zu lachen gibt“, sagte Vorsitzender Zimmermann.

Nicht minder umtriebig und beliebt ist sein Kollege am Bariton. Axel Huber ist 1970 in den Verein eingetreten. „Erst spielte er an der Trompete, dann wechselte er in das Posaunenregister, bis er vor einigen Jahren sein Trauminstrument, das Baritonhorn, gefunden hat“, führte Zimmermann aus.

Klettgau Die Gemeindebücherei trägt ihre Handschrift Das könnte Sie auch interessieren

Auch er war lange Jahre Vorstandsmitglied. Anfangs als Schriftführer, dann von 1995 bis 2005 Vorsitzender, um erneut von 2009 bis 2011 den Posten zu übernehmen. „Axel Huber war in diesen Zeiten eine treibende Kraft, der mit seinen damaligen Amtskollegen auch das Jugendorchester Klettgau ins Leben gerufen hat.“ Auch heute sei er immer zur Stelle, wenn der Verein Hilfe brauche.

„Euch beide kann man immer gebrauchen, eure handwerklichen Fähigkeiten sind höchst gefragt, man denke nur an den Umbau des Probelokals oder an den Aufbau des Winzerfestes“, lobte Zimmermann. Für die beide Musiker gab es Präsente und es wurde der Marsch „Freundschaftsklänge“ gespielt.