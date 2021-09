von Tina Prause

Der Gemeinderat hat bereits im März entschieden, für die am 26. September stattfindende Bürgermeisterwahl eine Vorstellung der Kandidaten zu ermöglichen. Eröffnet durch die amtierende Bürgermeisterin Ira Schelling, die gleichzeitig auch Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses ist, fand nun die erste von zwei Veranstaltungen im Gemeindehaus Jestetten statt. Nahezu alle Plätze waren mit interessierten Bürgern der verschiedensten Altersgruppen belegt. Zudem wurde von der Gemeinde die Möglichkeit geboten, die Veranstaltung per Livestream von zu Hause aus zu verfolgen.

Nächster Termin Die zweite Kandidatenvorstellung findet am Mittwoch, 15. September, um 19 Uhr in der Halle in Altenburg statt. Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail (elisabeth.altenburger@jestetten.de) oder telefonisch unter 07745/920 90 wird gebeten.

Von den offiziell zugelassenen vier Kandidaten nutzten Dominic Böhler und Markus Glattfelder, beide in Dettighofen wohnhaft, die Chance, sich vorzustellen und anschließend die Fragen der Bevölkerung zu beantworten. Die Kandidaten Rüdiger Widmann und Samuel Speitelsbach hatten sich zuvor schriftlich abgemeldet.

Im Anschluss an die Einzelvorstellung fand eine gemeinsame Fragerunde statt. Themen wie bezahlbarer Wohnraum, Breitbandausbau und eine gute Schulbildung wurden von den Anwesenden angesprochen. | Bild: Tina Prause

Jeweils 15 Minuten hatte jeder der beiden Kandidaten, um die Anwesenden über sein Wissen und die Beweggründe, sich für die Position als Bürgermeister zu bewerben, zu informieren. Im Anschluss an die jeweilige Rede folgte eine Fragerunde, die von den Anwesenden rege genutzt wurde. Besonders von Interesse schien für die Bürger das von beiden Kandidaten angesprochene Thema sozialverträglicher Wohnraum. Speziell wurde hier von den Bürgern der Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen für Familien dargestellt. Beide Kandidaten waren sich einig, dass hier ein möglicher Lösungsansatz direkte Gespräche mit Investoren wären, um so entsprechenden Wohnraum zu schaffen. Auch die Kontaktaufnahme mit Inhabern von leer stehenden Immobilien seien vorstellbar.

Markus Glattfelder (links) und Dominic Böhler, beide aus Dettighofen und beide im dortigen Gemeinderat, bewerben sich um den Posten des Bürgermeisters von Jestetten und Altenburg. | Bild: Tina Prause

Neben einigen weiteren Themen wie Breitbandausbau, Bildungsangebote oder den Ausbau der Ärzteversorgung, sprachen die Besucher der Veranstaltung den Wunsch nach der Schaffung von verkehrsberuhigten Zonen sowie einer damit verbundenen Geschwindigkeitsüberwachung an und fragten nach Ideen zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur in Jestetten. Dies sei vor allem interessant, da in naher Zukunft vier Einzelhandelsgeschäfte in Jestetten schließen werden, merkte eine Besucherin an. Dominic Böhler und Markus Glattfelder sahen hier als einen wichtigen Schritt an, auf die Gemeinde und die dort liegenden Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für die Gewerbegebiete wäre dies wichtig.