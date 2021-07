von sk

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Jestetten-Altenburg standen der Bericht der Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärin, Rita Schwarzelühr-Sutter, die Berichte des Vorstands und Wahlen sowie die Ehrung von Albert Moser und Wolfram Scheidemantel für 50-jährige Mitgliedschaft bei den Sozialdemokraten. Dies Schreibt der SPD-Ortsverein in einer Pressemitteilung.

Der Bundestagswahlkampf

Rita Schwarzelühr-Sutter stellte die Flyer für den Bundestagswahlkampf vor und fasste das Wirken der SPD in der Bundesregierung zusammen. Sie stellte fünf Themen ins Zentrum ihres Programms: Eine Gesellschaft des Respekts, den Klimawandel aufhalten, bezahlbarer Wohnraum für Alle, Kinder fördern und Bildungschancen schaffen sowie sichere und stabile Renten. Sie warb für einen intensiven Wahlkampf und zeigte die Wichtigkeit der Arbeit von Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit dem Beispiel der kommenden 15 Prozent Mindeststeuer für global tätige Firmen auf, was auf jahrelanges Drängen des Bundesfinanzministers verwirklicht wird. In der Diskussion wurden Fragen zu Digitalisierung, Verkehr und Umwelt gestellt.

Ehrungen

Rita Schwarzelühr-Sutter, die auch Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Waldshut ist, nahm zwei nicht alltägliche Ehrungen vor. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Partei überreichte sie Albert Moser und Wolfram Scheidemantel die Urkunde, die goldene Ehrennadel sowie als besonderen Dank eine Einladung zu einer Berlin-Reise. Zufällig traten die beiden Geehrten gleichzeitig dem Ortsverband Hohentengen bei, wo sie ihre Lehrzeit verbrachten und zusammen Fußball spielten. Moser dankte auch Karin Rehbock-Zureich und Irmgard Bäumle für die jahrzehntelange Leitung des Ortsvereins, wo er sich wegen der vielen Aktivitäten wie Wanderungen, Sommerfesten und Besichtigungen sehr wohl fühle.

Das Jahresprogramm

Die Vorsitzende Irmgard Bäumle bat zu Beginn ihres Berichts um eine Gedenkminute für den verstorbenen Hans-Peter Barth, der jedes Jahr mit Kompetenz und seiner unnachahmlichen Art die Herbstwanderungen durch den Jestetter und Altenburger Wald führte. Einige Besichtigungen sind coronabedingt ausgefallen, Bäumle besuchte mit dem Landtagskandidaten Peter Schallmayer die Jestetter Feuerwehr, mit den Bürgermeistern aus Lottstetten, Andreas Morasch, und Jestetten, Ira Sattler, traf man sich, um das Gesundheitskonzept „Gesundheitsnetz ZipHo eG“ zur Sicherung der ärztlichen Versorgung zu erörtern.

Kommunalpolitik

Gemeinderat Stefan Bierwagen gab detailliert über die Arbeit in der Kommune Auskunft und freute sich vor allem über das Engagement der Gemeinde Jestetten im sozialen Wohnungsbau und den digitalen Fortschritt mit dem geplanten Bau eines LTE-Funkmasten, der zur Stärkung und Verbesserung des Empfangs beitragen soll. Der Kassenbericht von Daniela Singer brachte ein solides Wirtschaften zum Ausdruck. Die Kassenlage wurde durch eine 100-Euro-Spontanspende von Mitglied Anke Hagge aufgebessert.

Wahlen

Die anschließenden Wahlen leitete Rita Schwarzelühr-Sutter. Die Vorsitzende Irmgard Bäumle, der stellvertretende Vorsitzende Frank Hartmann sowie die Beisitzer Elio Ritacco und Stefan Bierwagen wurden wiedergewählt.