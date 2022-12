von Ralf Göhrig

Ria Keller, geb. Schaaf, feiert am heutigen Montag ihren 90. Geburtstag. Ihr voller Name lautet eigentlich Alferia. Sie wurde nach der Tante ihres Vaters benannt, die in den 30-er Jahren Oberin in der sogenannten „Anstalt“ war und durch die der Vater Karl Schaaf nach Jestetten kam. Doch weil sie den Namen nicht sonderlich mochte wurde daraus die Kurzform Ria.

Diese wuchs mit fünf Geschwistern in der elterlichen Bäckerei auf, in der sie auch immer viel mithalf, wie sie sich erinnert. Später hat sie „im See“ eine Filiale geführt, zuerst im Hause der Eltern, dann 1972 vergrößert im eigenen Wohnblock. Nach zehn Jahren entschied sie sich, das Geschäft zu schließen, als immer mehr große Lebensmittelgeschäfte in Jestetten öffneten. Sie startete danach ein Berufsleben in der Industrie bis zu ihrer Pensionierung.

1956 heiratete sie Theo Keller. Das Paar bekam drei Kinder und war bis zum Tode Theo Kellers vor neun Jahren verheiratet. Ria Keller hat außerdem drei Enkel und jetzt auch 2 Ur-Enkel, was sie besonders freut. Theo und Ria Keller hatten am gleichen Tag Geburtstag. Somit sei die Familie immer um ein Fest zu kurz gekommen, sagt sie. Dennoch gab es immer viel zu feiern. Zusammen mit ihrem Mann war sie regelmäßig mit den örtlichen Vereinen unterwegs.

Noch immer ist Ria Keller außerordentlich fit. Sie backt für ihren 90. Geburtstag alle Torten selbst, auch hat sie für die ganze Familie 13 Sorten Weihnachtsgebäck und viele Christstollen hergestellt. Sie führt ihren Haushalt noch selbst, kocht auch jede Woche für die Familie.

Ein großes Hobby ist das Reisen. Früher hat sie mit ihrem Mann die ganze Welt erkundet. Seit seinem Tod wird sie von ihrer Schwester begleitet. Gemeinsam haben die beiden viele Länder wie Argentinien, Kanada, Singapur bereist. Erst im vergangenen Monat war die Jubilarin erneut unterwegs; dieses Mal anlässlich einer Flusskreuzfahrt auf Rhein, Mosel und Main.