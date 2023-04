Die Feuerwehren des Je­stetter Zipfels haben im Lottstetter Neubaugebiet Hinter der Kapelle eine nicht alltägliche Übung absolviert. Dazu waren die Spezialkräfte der Atemschutzabteilungen der drei Feuerwehren aus Lottstetten, Jestetten und Dettighofen aufgeboten. Im zu erschließenden Gewerbegebiet waren kürzlich die Abwasserkanäle ausgegraben und verlegt worden. Dies nahmen die Feuerwehren als Anlass zu einer wichtigen Übung.

Kurz vor dem Anschluss hatte der Dettighofer Feuerwehrmann und Lottstetter Hauptamtsleiter Markus Helm die Idee zu dieser Spezialaktion für die Atemschutzgeräteträger. Die Verantwortlichen der Feuerwehr Lottstetten unter dem stellvertretenden Kommandanten Mathias Stark und Mario Kalff hatten alles in die Wege geleitet. So konnten 24 Atemschutzgeräteträger zum ersten Mal in 4,5 Meter tiefe Schächte einsteigen.

Mit Atemschutzmasken und Sauerstoffgeräten ausgestattet, haben die Feuerwehrleute in den beengten Kanalröhren bis zu 150 Meter weit den praktischen Einsatz geübt. Die Übung gab es den drei Feuerwehren aus dem Jestetter Zipfel ein verbindendes und kameradschaftlichen Gefühl für zukünftig zu bewältigende Aufgaben.