Jestetten – Der Sportverein Jestetten hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung sein Vorhaben um den Fußballplatz präsentiert. Der SV plant die Sanierung des Hauptplatzes, der vor rund 50 Jahren angelegt wurde. Seitdem wurden jährlich kosmetische und erhaltende Maßnahmen unternommen. Der SV Jestetten sieht dringenden Sanierungsbedarf, bei der er auch auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinde hofft.

Michael Müller, Vorsitzender des SV, Sebastian Huber, stellvertretender Vorsitzender, und Kassierer Lorenzo Foglia standen den Gemeinderäten nach der Vorstellung der geplanten Maßnahmen Rede und Antwort. Sämtliche Gemeinderäte sahen in dem Wunsch nach finanzieller Unterstützung Probleme, da der SVJ vor wenigen Jahren beim Bau des Kunstrasenplatzes einen hohen Zuschuss erhalten hat.

Gemeinderätin Angelika Hämmerle meldete sich so zu Wort: „Wir haben vor wenigen Jahren so viel Geld an den SVJ für den Kunstrasenplatz gegeben, es gibt auch noch andere Vereine, die auf Unterstützung hoffen. Ich kann dem Wunsch vom SVJ nicht entsprechen.“ Um vom Badischen Sportbund die Förderung zu erhalten, muss der Verein eine Ausfallbürgschaft vorlegen. Diesen Antrag stellte der Verein ebenfalls bei der Gemeinde. Diesem Wunsch konnten die Gemeinderäte besser entsprechen, sahen das Vorhaben jedoch für dieses und das nächste Jahr überaus kritisch.

Der SVJ ist bereit, die Ausführung der Arbeiten bis ins Jahr 2025 zu verschieben. Die Vorstandsmitglieder hoffen dann auf niedrigere Kreditzinsen und eine somit mögliche finanzielle Unterstützung der Gemeinde. Vorerst, so waren sich die Gemeinderäte mit Bürgermeister Dominic Böhler einig, sind erst einmal andere Vereine an der Reihe. Der SVJ zeigte Verständnis, gibt seine Hoffnung auf finanzielle Unterstützung aber nicht auf. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagte Foglia. Bei der Abstimmung entschied sich der Gemeinderat einstimmig für eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde in Höhe eines möglichen Bankkredits, jedoch gegen eine finanzielle Unterstützung.