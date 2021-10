Die Gemeinden Jestetten und Lottstetten arbeiten mit einem Punktesystem für die Vergabe von Bauflächen. In Dettighofen besteht bislang keine Notwendigkeit

Jestetten/Lottstetten/Dettighofen – Baufläche wird auch im östlichen Landkreis in den Gemeinden Lottstetten, Jestetten und Dettighofen knapper. Doch nicht nur die stark gestiegene Nachfrage hat dazu geführt, dass zwei der drei Gemeinden einen Punktekatalog zur Vergabe eingeführt haben. Ursachen ist vielmehr ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2013.

„An die Vergabe kommunaler Bauplätze in der Gemeinde Jestetten war bislang das Kriterium der jungen Familie geknüpft“, schildert die Jestetter Bürgermeisterin Ira Schelling das vorherige Vergabeverfahren. Dieses sogenannte „Einheimischenmodell“ sollte bestimmte Personenkreise, wie junge oder kinderreiche Familien, fördern, erklärt sie weiter. „Damit sollte in der Region eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur durch Nachwuchs erreicht werden“, so Schelling. Zudem sollten die Plätze in kommunalen Einrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, gefüllt werden. Rückblickend habe es laut der Bürgermeisterin keinerlei Probleme durch dieses Vergabekriterium gegeben.

In der Gemeinde Lottstetten werden Bauplätze bereits seit dem Jahr 2017 nach bestimmten Kriterien vergeben. „Uns war es wichtig, dass wir aufgrund der großen Nachfrage nach Bauland nicht mehr nach dem sogenannten Windhundprinzip unsere Bauplätze verkaufen müssen“, erklärt Bürgermeister Andreas Morasch. In der Gemeinde Dettighofen wurden hingegen bislang keine Vergabekriterien ausgearbeitet, sagt Bürgermeisterin Marion Frei. „In den vergangenen Jahren war die Bewerberliste für Bauplätze in unserer Gemeinde überschaubar“, erklärt sie. Doch zunehmend würde auch Dettighofen eine verstärkte Nachfrage verzeichnen.

2013 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass das sogenannte flämische Dekret über die Grundstücks- und Immobilienpolitik gegen das Recht der Freizügigkeit für Arbeitnehmer und die Niederlassungsfreiheit verstoßen. Allerdings argumentiert das Gericht, „dass Einheimischenmodelle zwar gegen europarechtliche Grundfreiheiten verstoßen, aber grundsätzlich europarechtlich gerechtfertigt sein könnten“, schreibt Sven Klein, Regierungsrat der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr. Denn: Ausreichend Wohnraum für einkommensschwächere oder benachteiligte Personen sicherzustellen, könne mit dem Allgemeinwohl gerechtfertigt werden. Dies macht es nun für Kommunen erforderlich, ihre Vergaberichtlinien an sozioökonomische Kriterien zu knüpfen. „Es dürfen nun nicht nur einfach Einheimische bevorzugt werden, sondern es braucht jetzt nachvollziehbare Kriterien“, erklärt Ira Schelling.

„Unsere Auswahlkriterien beziehen sich nicht nur auf den Wohnort, sondern auch auf ehrenamtliche Leistungen bei uns oder den Sitz der Arbeitsstelle“, erklärt Andreas Morasch. Dabei konnten sich die Kommunen an den Empfehlungen des Gemeindetags Baden-Württemberg orientieren. Dieser nennt sowohl soziale Kriterien, wie den Familienstand oder die Anzahl der Kinder, sowie Ortsbezugskriterien als Richtlinien, nach denen Bauplätze vergeben werden können. „Dieses Punktesystem schafft für uns einen rechtssicheren Rahmen, der die Vergabe einfacher und gerechter macht“, erklärt Jestettens Bürgermeisterin. Das Prinzip ist einfach: Je mehr Kinder in einem Haushalt leben und je jünger diese sind, desto mehr Punkte werden in dieser Kategorie vergeben. Leben zudem pflegebedürftige Angehörige mit im Haushalt, können in der Gemeinde Jestetten weitere Punkte erhalten werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Jestetten wurden diese Kriterien das erste Mal angewendet. „Erstmals konnten sich einheimische Bewerber ohne Kinder, aber mit langjährigem ehrenamtlichen Engagement gegenüber einer jungen auswärtigen Familie durchsetzen“, berichtet Ira Schelling vom Ausgang der Bauplatzvergabe.

In Lottstetten wurden die überarbeiteten Kriterien bereits in zwei Vergaberunden 2020 und 2021 angewendet. Bürgermeister Morasch sieht in dem Punktesystem einen Vorteil für Einheimische, betont jedoch, dass auch Zugezogene eine Chance hätten. Doch es liege im Interesse der Gemeinde, „dass sich neue Häuslebauer bei uns wohlfühlen und sich in unser Gemeindewesen integrieren“. Denn was die Gemeinde nicht wolle, sei eine „reine Schlafgemeinde“ zu werden.

