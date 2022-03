von Thomas Güntert

Das deutsche Bundeskabinett hat am 23. Februar einen Gesetzesentwurf beschlossen, um den Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro pro Stunde zu erhöhen. Am 1. Januar 2015 wurde ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde eingeführt und sukzessive erhöht. Zum 1. Januar 2022 stieg er von 9,60 auf 9,82 und wird am 1. Juli auf 10,45 Euro klettern.

Wenn der Mindestlohn im Oktober 12 Euro beträgt, hat er sich gegenüber 2015 um rund 36 Prozent gesteigert. Im gleichen Zeitraum stieg die Inflation um lediglich 9,3 Prozent.

Kleine Betriebe besonders betroffen

„Ein Mindestlohn von 12 Euro ist für unsere südbadischen Sonderkulturbetriebe nicht leistbar“, sagt Bernhard Bolkart, der Vorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes. Der Mindestlohn betrifft vor allem Sonderkulturbetriebe mit einem Produktionslohnkostenanteil von 60 Prozent, die auf ausländische Erntehelfer angewiesen sind.

Bolkart befürchtet, dass der Anbau von Wein, Obst, Gemüse, Spargel, Erdbeeren und anderen arbeitsintensiven Kulturen zurückgefahren wird und insbesondere kleine Obst- und Gemüsebaubetriebe aufgeben müssen.

Der Badische Bauernpräsident fordert von der Bundesregierung, dass die Betriebe an anderer Stelle entlastet werden, wie beispielsweise von der Pflicht der elektronischen Zeiterfassung. Zudem möchte er eine Debatte über Importbeschränkungen für landwirtschaftliche Produkte, die nicht unter deutschen Sozial- und Umweltstandards erzeugt werden.

„Der Lohnaufwand frisst die Liquidität der Betriebe auf und verhindert dringend notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit“, sagt Bolkart. Auch der Deutsche Bauernverband und der Gesamtverband der deutschen Land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände sprechen sich gegen eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro aus.

Das sagen Betroffene aus der Grenzregion

Georg Netzhammer, Weingut Engelhof, Hohentengen am Hochrhein: Die Mindestlohnerhöhung war bei der letzten Bundestagswahl im Herbst ein Kernversprechen der SPD. Die Kritik von Bernhard Bolkart im Nachhinein ist vergebene Liebesmühe. Die Mindestlohnerhöhung kommt aber zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Im Lebensmittelbereich haben wir derzeit eine Preiserhöhung, wie sie noch nie dagewesen ist und mit verminderten Erntemengen, sowie stark gestiegenen Kosten für Logistik und Energie am Markt durchgesetzt wird. Diese hochinflationäre Entwicklung wird durch die Mindestlohnerhöhung nochmals befeuert. Und die Auswirkungen vom Ukrainekrieg sind noch nicht vorhersehbar. Für eine Mindestlohnerhöhung spricht lediglich, dass die Preissteigerungen im Konsumbereich Geringverdiener prozentual höher belasten.

Georg Netzhammer ist in Hohentengen am Hochrhein der Inhaber vom Weingut Engelhof, dem südlichsten Weingut Deutschlands. Er sieht die nachträgliche Kritik von Bolkart als vergebene Liebesmühe. | Bild: privat

Andreas Henes, Obsthof Henes, Lottstetten: Der Mindestlohn von 12 Euro für die Stunde ist wirklich ein großes Problem für die handarbeitsintensiven Sonderkulturbetriebe. Es geht dabei aber nicht darum, dass die Betriebe das nicht zahlen wollen, sie können es bei den derzeitigen Preisen einfach nicht. Für den Verbraucher kann die Mindestlohnerhöhung dazu führen, dass einheimische Produkte deutlich teurer werden oder vom Markt verschwinden und durch ausländische Erzeugnisse ersetzt werden. Weil die allermeisten Betriebe an Genossenschaften oder den Großhandel liefern, die die Preise nach Belieben bestimmen, haben sie selbst keinerlei Einfluss auf die Preispolitik. Als Direktvermarkter können wir die Preise zwar selbst festlegen, doch das heißt noch lange nicht, dass die Verbraucher auch bereit sind, das zu bezahlen.

Andreas Henes führt in Lottstetten einen Obstbaubetrieb mit Hofladen und Festscheune. Im Mindestlohn sieht er ein großes Problem. | Bild: Thomas Güntert

Berthold Clauß, Weingut Clauss, Nack: Gegenüber den deutschen Arbeitnehmer mit den viel höheren Lebenshaltungskosten verdienen die Saisonarbeiter aus Osteuropa schon einen Wahnsinnslohn. Wer in Deutschland einen normalen Beruf ausübt, muss ein gutes Gehalt haben, damit er auf 12 Euro Netto kommt. Die Saisonarbeiter müssen praktisch nichts mehr abgeben, man kann lediglich etwas für die Wohnung abziehen. Für unsere Leute aus Polen und Rumänien, die zuverlässig die Handarbeiten in den Reben erledigen, liegt eine Lohnerhöhung von rund zwei Euro pro Stunde dennoch drin. Denn deutsche Hilfskräfte gibt es keine, das kann man knicken. Erst kürzlich habe ich eine Stelle ausgeschrieben, um mich in den Reben zu entlasten, da hat sich nicht einer gemeldet.